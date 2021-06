Wusterhausen

Wenn Gabriele Sauerteig aus Dreetz in den vergangenen drei Jahrzehnten an ihre Arbeit ging, dann wurde es amtlich – standesamtlich, um genau zu sein. Die 62-Jährige hat ihr Berufsleben im Wesentlichen damit verbracht, im Rathaus und in der Turmhalle der Kirche von Wusterhausen – ab und zu auch im benachbarten Tornow – Paare zu vermählen.

In dieser Zeit kam sie mit vielen Menschen zusammen und empfindet das rückblickend als Geschenk. Hunderte von Karten und Fotos, mit denen frisch Vermählte für den schönsten Tag in ihrem Leben Dankeschön sagten, zeugen davon, dass dies auf Gegenseitigkeit beruhte. Am Mittwoch, 30. Juni, hat Gabriele Sauerteig ihren letzten Arbeitstag.

Den eigenen Mann zweimal geheiratet

„Heiraten ich manchmal schön, ich hab’s neulich erst geseh’n ...“ heißt es in einem alten Couplet von Fredy Sieg. Haben Sie es selber ausprobiert?

Gabriele Sauerteig: Na, und ob. Ich fand es sogar so toll, dass ich gleich zweimal geheiratet habe. Beide Mal aber den selben Mann. Wir sind glücklich mit zwei erwachsenen Töchtern und vier Enkelkindern.

Mal auf der anderen Seite des Tisches im Trauzimmer zu sitzen hatte doch auch seinen Reiz, oder?

In jedem Fall. Wir wohnten schon in Wusterhausen. Unsere Trauung fand aber in Falkensee statt. Es war sehr feierlich und schön, für mich nebenbei sogar so etwas wie eine Lehrvorführung. Ich war ja da schon seit einem Jahr selber Standesbeamtin und konnte noch was lernen.

Wollten Sie das schon immer sein?

Nicht unbedingt. Ich hatte den Beruf der Verwaltungsfachangestellten gewählt und arbeitete im ­Wusterhausener Rathaus. Die damalige Standesbeamtin wollte sich beruflich verändern. Bei der Suche nach einer Nachfolgerin sprach der Bürgermeister mich an. Ich traute mir das zu. Am 3. Juni 1991 wurde ich zur Standesbeamtin bestellt. In Vertretung hatte ich bereits vorher Ehen geschlossen.

Die Nachfolgerin ist schon da. Michaela Kerl (links) löst Gabriele Sauerteig ab. Die „Neue" bringt die Erfahrung aus bisher etwa 70 Trauungen mit. Quelle: Wolfgang Hörmann

Was brauchte es bis dahin?

Ich besuchte den Grundlehrgang für neu zu bestellende Standesbeamte in der Akademie für Personenstandswesen im hessischen Bad Salzschlirf. Die Einarbeitungszeit hatte ich ja schon absolviert. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte kamen immer mal wieder sogenannten Aufbaulehrgänge hinzu.

Und wie viel Trauungen wurden es insgesamt?

Ich habe da nicht selber Buch geführt und musste deshalb die Statistik bemühen. Mit meiner letzten standesamtlichen Eheschließung am 26. Juni dieses Jahres wurden es insgesamt 897.

Der Tag soll unvergessen bleiben

Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Wie alles in der Verwaltung gibt es auch Regularien für das Heiraten. Die besagen, dass Trauungen frühestens ein halbes Jahr vor dem Wunschtermin im Standesamt angemeldet werden müssen. Sechs Wochen vor dem „Ja“-Sagen bekommen Braut und Bräutigam in spe dann eine Einladung zur genauen Terminabstimmung und zu einem vorbereitenden Gespräch.

26 Eheschließungen schon im Jahr 2021 Die Aufgabeneines Standesbeamten reduzieren sich in der öffentlichen Wahrnehmung zumeist auf die Eheschließungen. Das Betätigungsfeld ist aber weitaus breiter. Es umfasst unter anderem auch das Beurkunden von Geburten, Sterbefällen und Namenserklärungen, Anerkennungen von Vaterschaften und Nachlassangelegenheiten. Gabriele Sauerteig arbeitete in fast 40 Rathausjahren (drei Jahrzehnte davon als Standesbeamte) mit insgesamt acht Bürgermeistern zusammen. Im ersten Jahr ihrer Dienstzeit 1991 gab es ganze 15 Eheschließungen, im Jahr 2021 bis zu ihrem Ausscheiden schon 26.

Das ähnelt wohl einer journalistischen Recherche ...

Kann man so sagen. Der Tag soll unvergessen bleiben und individuell ausgestaltet werden. Das war für mich immer das wichtigste Anliegen. Dementsprechend bin ich auch mit kurzen Reden auf die künftigen Eheleute eingegangen. Sie haben mir vorher also immer viel von sich erzählt. Die Reaktionen hinterher zeigten, dass meistens gut ankam, was ich sagte.

Gab es Eheschließungen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Oh, einige. Da war erst vor kurzem eine Hochzeit im Trauzimmer des Rathauses, bei der ich in den Brauteltern jenes Paar erkannte, das ich 1992 ebenfalls getraut hatte. Im Hochzeitszimmer des Gutshauses Tornow – neben dem Rathaus und der Turmhalle der Kirche die dritte Adresse zum Heiraten in unserem Standesamtsbereich der Gemeinde Wusterhausen – tauschten ein Mann aus Australien und eine Frau aus Deutschland die Ringe. Kennengelernt hatten sich die beiden in Guatemala. International wurde es auch ein anderes Mal: Ein Chilene und eine Deutsche hatten lange gemeinsam in China gelebt. kamen aber zum Heiraten ebenfalls extra nach Tornow.

Bräutigam schwärmte von Tornow

Wieso gerade dahin?

Kann ich nicht sagen, wahrscheinlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder Internet-Recherche oder es muss eben ein Geheimtipp gewesen sein. Der chilenische Bräutigam lobte mir gegenüber das Dörflein als den „schönsten Fleck von Deutschland“.

Gab es sonst noch Besonderheiten?

Da könnte ich noch so einige Geschichten erzählen, zum Beispiel, dass mal ein Heiratswilliger obenrum komplett in Anzugjacke, schickem Hemd und Fliege antrat, auch mit passenden Schuhen und schwarzen Socken, dazu aber eine kurze weiße Hose bevorzugte. Ach ja, und dann hat sich einmal die Braut kurz nach dem Ja-Wort für einen der Trauzeugen entschieden.

Sie freut sich auf mehr Zeit mit den Enkelkindern

Wie fällt Ihr Fazit nach 30 Jahren als Standesbeamtin aus?

Ich bin dankbar dafür, dass ich so vielen interessanten Menschen begegnet bin, die mir Vertrauen schenkten, in deren Gefühlswelten ich eintauchen und denen ich zu ihrem Glück verhelfen durfte. Ich habe viel Wertschätzung erfahren und ein tolles Arbeitsleben gehabt.

Und nun, Frau Sauerteig?

Mit meinem Mann stehe ich vor dem Umzug in ein neues Haus. Wir wollen auch gemeinsam reisen. Außerdem freue ich mich auf mehr Zeit mit meinen Enkeln. Ich will Brieffreundschaften aufleben lassen und meine Englischkenntnisse auffrischen. Dass noch eine weitere Fremdsprache hinzu kommt, kann ich mir auch vorstellen.

Von Wolfgang Hörmann