Wusterhausen

Wenn in der einstigen Ackerbürgerstadt Wusterhausen Häuser gebaut werden, kommt immer Geschichte ans Licht. Aktuell ist das in der Schiffahrt der Fall. Mit den Hausnummern 1 und 3 sollen hier ein Mehrfamilien- und ein Einfamilienhaus entstehen.

Beschäftigte der Kyritzer Firmen Röhrs und Baatz haben dieser Tage mit ihrer Technik Baugruben ausgehoben. Dabei war größte Vorsicht vonnöten, denn die Männer bereiteten das Feld zunächst für eine unvermeidliche Spurensuche vor. Diesen Part übernahmen nicht zum ersten Mal in der Region Annett Dittrich und Kerstin Geßner. Sie sind die Berliner „Archäologie-Agentur“.

Blick auf die Baustelle an der Ecke Schiffahrt/Kyritzer Straße. Quelle: Wolfgang Hörmann

Schon bei der Neugestaltung des Marktplatzes ab 2008 und später beim Einrichten des Wegemuseums waren die beiden Frauen aktiv. Und jüngst sah man sie in Bantikow, wo sie Bauarbeiten am Spielplatz vom Kinder-Traumhaus archäologisch begleiteten. Nun also folgte die Spurensuche in der Schiffahrt. Hier dabei war auch Grabungstechnikerin Nicole Collier.

Der Salzhandel brachte Wusterhausen Geld

Der Straßenname weist auf die Tradition aus dem Mittelalter hin, in dem zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert Warenverkehr auf der Dosse florierte und der Ort daraus seinen Nutzen zog. Mit dem sogenannten „Niederlagsrecht“ ausgestattet, kam Wusterhausen durch den Salzhandel nicht nur zu Bekanntheit und Ansehen, sondern auch zu Geld. Der auch als „Stapelrecht“ bekannte Vorteil ermächtigte die Stadtoberen, von durchziehenden Kaufleuten zu verlangen, dass sie ihre Waren hier für einen bestimmten Zeitraum abluden und anboten.

Historische Ansicht der Häuser Schiffahrt 1 bis 3. Grundstück Nr. 2 bleibt jetzt frei. Quelle: Wolfgang Hörmann (Repro)

Teilweise konnten sich Händler nach Zahlung eines „Stapelgeldes“ von dieser Pflicht befreien. „Weil die Kommune auch noch ein Umschlagsrecht geltend machen konnte, verteuerten sich die betroffenen Waren und beförderten die Interessen städtischer Gewerbe“, erklärt Kerstin Geßner die Sitten einer längst vergangenen Zeit. Sie hat Spuren hinterlassen.

Zutage getreten sind jetzt neben Brandflecken im Erdreich an der Ecke zur Kyritzer Straße auch Teile eines Fundamentes aus Feldsteinen. Dazu kamen Scherben. „Dabei handelt es sich um Reste von Feinware aus dem 13. Jahrhundert. Wir definieren sie als Luxusgeschirr aus dem Rheinischen, genauer: dem Kölner Raum. Außerdem dokumentierten wir Teile eines Kugeltopfes. Sie könnten aus dem ausgehenden 12. Jahrhunderts stammen“, sagt Kerstin Geßner.

Die Archäologin spricht von „schönen Funden, die Zeugnis ablegen von überregionalen Beziehungen Wusterhausens und davon, wie wichtig die Stadt einst als Handelszentrum war“.

Annett Dittrich an der Stele mit einer historischen Ansicht des jetzigen Bauplatzes. Quelle: Wolfgang Hörmann

Unweit der Baustelle, in direkter Nachbarschaft der Skulptur „Fluss-Schiffer“ von Jan-Witte Kropius, ist einer Stele zu entnehmen, wie der über Jahrzehnte „hauslose“ Teil der Schiffahrt bebaut aussah. Diese Ansicht kann es so nicht wieder geben. Was bleibt: Wie in grauer Vorzeit wird man auf Pfahlgründung setzen müssen. Für andere Fundamente ist der Baugrund zu morastig.

Von Wolfgang Hörmann