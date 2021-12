Wusterhausen

Die Gemeindeverwaltung Wusterhausen braucht schon wieder einen neuen Kämmerer. Kein halbes Jahr nachdem Fabian Nitzsche sein Amt als Finanzverwalter im Rathaus begonnen hatte, verlässt er es kurz vor Ablauf der Probezeit zum 1. Januar wieder.

Gerade hatten die Gemeindevertreter am Dienstagabend in einer Sondersitzung den Haushalt für 2022 beschlossen, da gab der Mann aus Gottberg einem sichtlich überraschten Auditorium seine Entscheidung bekannt. Weder Bürgermeister Philipp Schulz, noch der Vorsitzende der Gemeindevertretung Oliver Grube waren eingeweiht.

Auch die Vertreter der Fraktionen nahmen die Ankündigung in einer Mischung aus Verwunderung und Erstaunen zur Kenntnis.

Bürgermeister Philipp Schulz. Quelle: Wolfgang Hörmann

Nitzsche hatte zuvor in einer persönlichen Erklärung dargelegt, was ihn nach nur knapp sechs Monaten wieder von der Dosse wegzieht. Er sprach von „erschütterten Prinzipien“ bei seiner Tätigkeit als oberster Kassenwart der Großgemeinde. Er habe von Beginn an die Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Verwaltung gesucht. Die habe es „in Gänze leider nicht gegeben“, so Nitzsche.

Dass die Kommunalaufsicht als kreisliche Aufsichtsbehörde den Haushaltsentwurf zunächst stoppte, empfand er auch als persönliche Niederlage, die es zu verarbeiten galt, sagte der Kämmerer am Mittwoch auf Nachfrage der MAZ.

Seinen engsten Mitarbeiterinnen hatte er am Dienstagabend ausdrücklich für die Zusammenarbeit gedankt. Der 34-Jährige band dann in einem Satz auch „die Verwaltung“ in die Würdigung mit ein.

Die Sitzungsleitung im Stadtsaal: Vize-Bürgermeister Jürgen Gottschalk (v.l.), der Vorsitzende der Gemeindevertretung Oliver Grube, Bürgermeister Philipp Schulz. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Das müssen wir jetzt erst mal sacken lassen“, war die erste Reaktion von Oliver Grube auf das soeben Gehörte. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung wünschte dann dem Scheidenden alles Gute im weiteren Berufsleben.

Bürgermeister Philipp Schulz schloss sich dem an. Er blicke auf eine „konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten“ zurück, sagte Schulz, der seit seinem Dienstantritt im November 2018 aus der Verwaltungsspitze nach Bauamtsleiterin Melanie Füllgraf (2020) und den langjährigen Nitzsche-Vorgänger Tobias Kaminski (2021) bereits die dritte Führungskraft ziehen lassen muss, zuzüglich jenen, die den Ruhestand erreichten.

Die Sitzung am 14. Dezember war eine Zweitauflage. Sie war notwendig geworden, weil sich der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 beim ersten „ordentlichen“ Termin drei Wochen zuvor als nicht beschlussfähig herausgestellt hatte.

Stoppzeichen der Kommunalaufsicht aus Neuruppin

Wunsch und finanzielle Wirklichkeit stimmten im Vorfeld nicht überein. Die kreisliche Kommunalaufsicht sah sich deshalb gezwungen, schon vor einem möglichen Beschluss das Stoppzeichen zu setzen. Neuruppin schickte Wusterhausen in eine Extrarunde.

„Die Kommunalaufsicht hat Realität walten lassen“, schätzte es Bürgermeister Schulz am Dienstag nun mit Abstand ein. Diese Realität sieht so aus, dass geplante Investitionen im Wert von 7,46 Millionen Euro für 2022 und die Folgejahre bis 2025 auf Eis gelegt werden, entweder durch Kürzungen der Ansätze oder Verschieben beziehungsweise Streichung von Maßnahmen.

Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses in Wusterhausen betroffen

Betroffen sind davon neben kleineren Vorhaben auch größere wie zum Teil der Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses, die Sanierung des Heizhauses, der Bildungscampus, Radwegebau in der Gemeinde – nur zwei statt wie geplant fünf sollen erneuert werden – das Baugebiet Seestraße und zum wiederholten Mal die Sanierung der Berliner Straße in Wusterhausen. Sie kommt nun erst 2025 an die Reihe.

In Sachen Berliner Straße sprach CDU-Mann Gerhard Ganswindt von einem „traurigen Jubiläum". Quelle: Wolfgang Hörmann

Mit Verbitterung erinnerte Gerhard Ganswindt (CDU) daran, dass man gerade ein trauriges Jubiläum begehen müsste. Denn schon 1996, also vor einem Vierteljahrhundert wurde das Projekt erstmalig von Entscheidungsträgern diskutiert, bevor es dann immer wieder in der Schublade mehrerer Bürgermeister verschwand.

„Die Berliner Straße ist ein markanter Punkt in der Stadt, muss aber immer wieder als günstiges Streichobjekt herhalten“, beklagte der sichtlich angefressene Gemeindevertreter.

Barbara Linke stimmt in Wusterhausen gegen den Beschluss

Dem Entwurf des Haushalts stimmten schließlich 15 Gemeinderatsmitglieder zu. Zwei enthielten sich. Barbara Linke (UWG) votierte mit Ankündigung dagegen. „Hier wurde ein Haushalt zusammen gebastelt, so, wie ihn die Kommunalaufsicht für beschlussfähig hält. Damit lügen wir uns selber in die Tasche. Wir sollten uns endlich ehrlich fragen, was wir uns wirklich leisten können“, so die langjährige Gemeindevertreterin. Sie stand damit allein.

„Wichtig ist, dass wir den Haushalt beschließen. Ich ziehe den Hut vor der Leistung des Kämmerers und der Verwaltung“, sagte Petra Buschke (Linke). „Nur so kann die Gemeinde arbeitsfähig bleiben.“

Von Wolfgang Hörmann