Wusterhausen

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Supermarkt in der Berliner Straße in Wusterhausen eingebrochen. Die Täter brachen einen Tresor auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen die Diebe Kleingeld in unbekannter Höhe.

Kriminaltechniker suchten am Tatort nach Spuren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei derzeit nicht bekannt, teilte die Polizei mit.

Von MAZonline