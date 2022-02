Wusterhausen

Es gibt Bauplätze in der Region, die scheinen sich in der Fläche verstecken zu wollen. Etwas abgelegen, verrät dann erst ein spargelhoch aufragender Montagekran, dass sich hier etwas tut. Scheinbar mühelos lässt er tonnenschwere Segment durch die Luft schweben, um sie zur Montage punktgenau abzusetzen.

Mal abgesehen von wetterharten Wanderern, unverdrossenen Radlern und ein paar Insidern geschieht das alles in diesen Tagen im Gewerbegebiet Wusterhausen quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Wieder schwebt ein Stück der stählernen Dachkonstruktion zur Montage in luftiger Höhe ein. Quelle: Wolfgang Hörmann

Auf dem 8,5 Hektar großen Areal jenseits der Bahnlinie Neustadt – Meyenburg entsteht gerade eine großzügige Stahlbauhalle für ­Versand, Logistiklager und Verpackstraße, einschließlich einem Block aus massivem Mauerwerk. Zwischen seinen Wänden werden sich Büros, Sanitärräume und sogar eine Wohnung befinden. Nach mehrjährigen Vorbereitungen ­haben die Arbeiten im Oktober ­begonnen.

Der Pool-Chlor-Shop befindet sich in Wusterhausen an der Ringstraße

„Höchste Zeit war es“, so die ­einhellige Meinung von Jörg und Robert Dicke. Vater und Sohn sind gleichberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) in ihrem Pool-Chlor-Shop, dem Vernehmen nach landesweit das einziges Unternehmen ­seiner Art und Größe. Hier, in der Ringstraße 19, befindet sich das Zentrum ihres Internethandels.

Den Pool-Chlor-Shop finden Kunden in der Wusterhausener Ringstraße 19 - weitaus öfter aber im Internet. Quelle: Wolfgang Hörmann

Die Nachfrage nach Erzeugnissen aus diesem speziellen Wirtschaftszweig von A wie Algen­vernichter und Aktivsauerstoff-Komplettpflege über W wie Winterabdeckplanen für den kleinen Teich am Haus bis Z wie Zubehör in allen Größen und Formen ist erheblich angewachsen. Und zwar in einem Maße, dass die 2013 bezogene ­Einrichtung aus den Nähten platzen lässt.

Auftragsannahme und Versand von bis zu 7000 Artikeln – davon 2500 auf Lager – verlangen nach deutlich mehr Platz, auch, um das Angebot erweitern zu können. ­Deshalb braucht es den Anbau. Statt der jetzt vorhandenen 1200 Quadratmeter Nutzfläche sollen es am Ende rund 3300 Quadratmeter mehr sein.

Wusterhausener Unternehmen zählt im Sommer 35 bis 40 Beschäftigte

Das bisher einzige Tor für ­­Ein- und Ausgang der Waren wäre dann komplett das Nadelöhr. „Es wird deshalb künftig zwei Laderampen für den Wareneingang und drei ­solcher Rampen für den Ausgang geben“, kündigt Jörg Dicke an. „Wir stellen uns auf größere ­Anforderungen ein und wollen ­dafür zusätzliche Arbeitskräfte ­einstellen.

In den Sommermonaten besteht der Stamm gegenwärtig aus 35 bis 40 Beschäftigten. Das sind auch Teilzeitler, Rentner und Minijobber. Hier geht in der Saison zu wie in einem Bienenhaus.“

Mit Hilfe von Luftaufnahmen einer Drohne lassen sich die ­künftigen Dimensionen der Halle schon klar erkennen: Der Neubau schließt sich nahtlos an die bisherige Halle an. Bis es soweit ist, braucht es Handwerker aus zahlreichen ­Gewerken, deren Dienste zum Teil erst noch ausgeschrieben werden müssen.

Möglichst viele einheimische Unternehmen einzubeziehen, die dem Hauptauftragnehmer RRR-Stahl- und Gewerbebau Gesellschaft aus Lage bei Bielefeld zu Seite stehen, das ist gewollt. „Es war uns von vornherein wichtig“, sagt Robert Dicke.

Pandemie befördert indirekt die Nachfrage Jörg Dicke (60) betrieb ab 1996 einen Teppichhandel im Plänitzer Weg, handelte da aber in kleinem Umfang auch schon mit Pool-Artikeln. Sohn Robert, studierter Wirtschaftsjurist, stieg 2006 in das Geschäft ein. Die Halle im Gewerbegebiet bezogen die gleichberechtigten Geschäftsführer des Pool-Chlor-Shops 2013. Es handelt sich um einen großen Fachhandel für Schwimmbadartikel. Die Nachfrage stieg ständig an. Indirekt dafür verantwortlich ist auch die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen viele Menschen stärker als bisher an ihre heimatlichen Gefilde bindet und die Vorzüge eigener Poolanlagen deutlich stärker erscheinen lässt. Um die Neubaupläne Realität werden zu lassen, erwarben die Dickes zu den bereits vorhandenen 4000 Quadratmetern Land im Gewerbegebiet noch einmal 7500 Quadratmeter hinzu. „Die Nachfrage nach Flächen im Gewerbegebiet hat sich insgesamt positiv entwickelt“, schätzt Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz ein.

So wurden schon Leistungen an die HTK – die Hoch-, Tief- und Kulturbau Wusterhausen – vergeben, außerdem an die E & K Metzelthiner Bau-Gesellschaft, das Unternehmen Kyritzer Haustechnik und Service Gesellschaft für Heizung- und Sanitärarbeiten. Die Fachfirma für Holzbauelemente Friese & Pankrath, zuständig zum Beispiel für den Fensterbau, hat wie die HTK ein „Heimspiel“.

Und der Wittstocker Büroausstatter Vogt, er stellt ­letztendlich die benötigten Möbel in die neuen Räume, kommt auch aus der Nachbarschaft.

Im Sommer soll alles fertig sein

Bis dahin vergehen noch einige Monate. „Im Sommer dürfte alles fertig sein“, geben Vater und Sohn Dicke die Richtung vor. „Es wird wohl Juli werden“, denkt Robert ­Dicke laut. Und: „Juni wäre besser.“

Von Wolfgang Hörmann