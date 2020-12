Wusterhausen

Das Covid-19-Virus breitet sich in der Region aus. Jüngstes Beispiel ist die Wusterhausener Astrid-Lindgren-Grundschule. In den vergangenen Tagen waren nach einzelnen Infektionsfällen peu à peu bereits sechs der zwölf Klassen in die Quarantäne geschickt worden. Seit Montag ruht der Betrieb im Schulhaus nun fast komplett.

„Am Wochenende wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, dem Staatlichen Schulamt und der Gemeinde entschieden, auch für die anderen Klassen nur noch Distanzunterricht zu Hause anzubieten“, berichtet Schulleiterin Birgit Kusche. „Damit wollen wir das Infektionsgeschehen unterbinden.“

Hälfte der Wusterhausener Lehrer in Quarantäne

Auch organisatorische Gründe dürften eine Rolle gespielt haben. Von den 20 pädagogischen Mitarbeitern der Schule befinden sich inzwischen elf in Quarantäne und müssen zu Hause bleiben. Birgit Kusche selbst erhielt am Freitag den Befund: Auch sie ist mit dem Virus infiziert.

Der erwähnte Distanzunterricht bedeutet vor allem, dass die Kinder zu Hause bleiben. „Sie werden per E-Mail mit Aufgaben versorgt“, erklärt die Schulleiterin. Wo das nicht möglich ist, suche man nach anderen Lösungen. „Die Klassenlehrer organisieren den genauen Ablauf.“

Kinder brauchen in jedem Fall Aufsicht

Zugleich steht fest: Ohne Eltern geht das nicht. „Die Kinder sind ja alle unter zwölf Jahre alt und brauchen natürlich eine Aufsicht“, sagt Birgit Kusche. Sie können den Tag nicht einfach allein zu Hause verbringen. „Für die Eltern ist das bestimmt nicht leicht.“

Den Familien, die das gar nicht organisieren können, bietet die Schule eine Notbetreuung an. Derzeit nutzen 14 der rund 270 Lindgren-Schüler diese Möglichkeit. Sie werden den Tag über im Schulhaus beaufsichtigt und befassen sich dabei mit den gleichen Aufgaben wie ihre Kameraden, die zu Hause bleiben. „Dafür sind Lehrkräfte eingeteilt“, teilt die Schulleiterin mit.

Änderung frühestens ab nächster Woche

Zumindest für die laufende Woche sei dies das Vorgehen an der Astrid-Lindgren-Schule, kündigt Birgit Kusche an. „Wir müssen jetzt abwarten, wie unsere Lehrkräfte aus der Quarantäne kommen und wie sich das Infektionsgeschehen im Haus weiter entwickelt.“ Den einen Tag, ab dem der Schulbetrieb wieder normal läuft, werde es wohl nicht geben. Eher sei mit einer schrittweisen Rückkehr zum Normalbetrieb zu rechnen. „Die Klassen, die bisher in Quarantäne geschickt wurden, kommen ja nicht alle gleichzeitig wieder.“

Die Schule hatte sich in den vergangenen Wochen intensiv darum bemüht, Maßnahmen für den Infektionsschutz umzusetzen: viel lüften, Maske tragen, nach Möglichkeit Abstand halten. Trotzdem wurden vor allem seit Ende November mehrfach bei Schülern und Lehrern Infektionen diagnostiziert. Das führte dazu, dass Lehrer und ganze Klassen in die häusliche Isolation mussten. Am 1. Dezember traf es nach dem Nachweis einer einzelnen Infektion drei Klassen. Am 3. Dezember wurden drei weitere Corona-Infektionen unter Lehrern und Schülern bekannt. Das führte schließlich zur aktuellen Situation an der Schule.

Kleine Schulen trifft es härter

„Ich möchte im Namen meiner Kollegen und der Eltern mal ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aussprechen“, sagt Schulleiterin Birgit Kusche. „Die kümmern sich wirklich um jeden einzelnen Fall. Das geht rund um die Uhr und immer freundlich und zugewandt.“

Nahezu alle Schulen in der Region hatten bereits mit Ansteckungen zu tun, nach denen einzelne Schüler oder ganze Klassen zeitweise zu Hause bleiben mussten. Doch gerade in kleineren Einrichtungen wie der Wusterhausener oder der Breddiner Grundschule wirkt sich der Ausfall von Lehrern sehr schnell gravierend aus.

Von Alexander Beckmann