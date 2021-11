Wusterhausen

Wenn die Wusterhausener Gemeindevertreter am 23. November letztmalig in diesem Jahr tagen, dann liegt ihnen der Entwurf des Haushaltsplanes für 2022 vor. Der Haupt- und Finanzausschusses hat ihn am Dienstagabend auf den Weg gebracht, zuvor ausführlich erläutert von Fabian Nitzsche. Der 34-Jährige war im Sommer für Tobias Kaminski als neuer Kämmerer ins Rathaus gekommen.

Jetzt überzeugte er die Ausschussmitglieder mit einer Fleißarbeit, die auf eine Vielzahl grafischer Darstellungen und Erläuterungen setzte und Bürgermeister Philipp Schulz nach anderthalb Stunden mit Diskussion feststellen ließ: „Mit der 1. Stufe der Planung können wir zufrieden sein. Wir haben mehr Erträge als Ausgaben zu erwarten.“

Wusterhausener Haushalt weist ein Plus von 130.000 Euro aus

Bei einem geplanten Ergebnishaushalt von rund 11,62 Millionen Euro ist das voraussichtliche Plus von etwa 130.000 Euro zwar relativ minimal, muss aber als positive Grundlage für eine solide Ergebnis- und Finanzplanung bis ins Jahr 2025 genügen.

Kämmerer Fabian Nitzsche. Quelle: Wolfgang Hörmann

Trotzdem wurde Fabian Nitzsche wurde am Dienstagabend nicht müde, Sparmaßnahmen bei allen möglichen Positionen ins Gespräch zu bringen. Bund und Länder begännen als Folge auf die angespannte Wirtschaftslage mit ersten Kompensationsmaßnahmen bei Zuschüssen. Das habe Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen.

„Und eine Entspannung ist bis 2025 nicht erkennbar“, so der Kämmerer. Deshalb machte er klar: „Ich bin für jede Kürzung bei den Ausgaben offen, aber nicht für jeden Wunsch.“ Sparsamkeit sei, auch wegen Fehlens größerer Gewerbesteuerzahler, unerlässlich.

Eine Konsequenz daraus ist unter anderem die Veränderung der Steuerhebesätze. Bei der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe steigt sie von 256 auf 320 von Hundert, bei der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke von 369 auf 410 von Hundert. Bei der Gewerbesteuer ändert sich der Satz (323) nicht. Die Steuerhebesätze waren letztmalig zum 1. Januar 2008 angepasst worden.

Vom Bildungscampus bis zur Erneuerung der B 5 in Segeletz

Über geplante Investitionen für baulichen Vorhaben im Bereich der Großgemeinde bis 2025 entbrannte zwischenzeitlich eine längere Aussprache. Bildungscampus, Sanierung des Heizhauses – aus dem unter anderem Kindertagesstätte und Schule mit Wärme versorgt werden – das neue Baugebiet in der Seestraße, die Versorgung mit Löschwasser, das neue Feuerwehr-Gerätehaus, die Sanierung von Haus I der Kindertagesstätte „Regenbogen“, der städtebauliche Denkmalschutz und anteilmäßig auch die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Segeletz stehen auf der To-Do-Liste. Und die Aufzählung ist noch unvollständig.

Zum Teil sind die Vorhaben schon in Arbeit, wie an der B 5 in Segeletz und im Haus I der Kita „Regenbogen“. Für andere Projekte, so zur Schullandschaft, laufen die Planungen. Manches vom „Gewollten“ ist also schon im „Werden“ und will wenigstens mitfinanziert sein. An der Notwendigkeit der Arbeiten besteht auch kein Zweifel.

Kämmerer trat als Mahner auf

Dennoch trat Kämmerer Fabian Nitzsche am Dienstagabend als Mahner auf. „Es geht darum, Prioritäten zu setzen“, forderte er. Ob das noch bis zur Sitzung Gemeindevertreter am geschieht, ist offen.

Der Haupt- und Finanzausschuss verwies den Haushaltsentwurf zur Beschlussfassung an die Gemeindevertretung. Fünf Mitglieder waren dafür, zwei enthielten sich der Stimme.

Von Wolfgang Hörmann