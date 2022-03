Wusterhausen

Die Polizei nahm in Wusterhausen in der Nacht zu Donnerstag einen 35-jährigen Mann in Gewahrsam, der ein vom Amtsgericht auferlegtes Kontaktverbot mehrfach missachtet hatte. Trotz des Kontaktverbotes erschien der Mann mehrmals auf dem Grundstück einer 34-Jährigen und klingelte auch an ihrer Wohnungstür. Zu dem schickte er ihr mehrere Nachrichten über einen Messenger-Dienst, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch Wusterhausen: 81-Jährige durchschaut Betrugsversuch

Nach einem wiederholten Antreffen auf dem Grundstück wurde der Mann am Donnerstag um 1.50 Uhr zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Von MAZonline