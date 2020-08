Emilienhof

Eine Handvoll Verwandte und Freunde haben sich zur Begrüßung auf der Emilienhofer Bahnhofstraße versammelt. „Jetzt ist er in Ganzer“. Die Nachricht macht die Runde.

Dann kommt die einsame Gestalt im Gegenlicht hinterm Bahnübergang endlich in Sicht. Auf der letzten Geraden tritt Yann Moszynski noch mal kräftig in die Pedale, erreicht die Ziellinie und wirkt gar nicht wie ein Marathon-Radler. Vielleicht ein bisschen von der Sonne verbrannt, aber ansonsten auffallend entspannt.

Dabei hat der 27-jährige Pariser ordentlich Strecke in den Beinen. „1100 km“ steht auf dem riesigen Pappschild, das sein Bruder Daniel in die Höhe hält.

Sieben Tage lang im Sattel

Genau genommen waren es sogar 1115 Kilometer, die Yann von Amsterdam bis in die tiefste Brandenburger Provinz auf dem Fahrrad zurücklegte.

Daniel und seine Frau Sophie laden Yann in die Sitzecke des ehemaligen Mühlenhofes ein. Die Flasche „Radler“ nimmt Yann dankend an. Sein Bruder übersetzt ihm den Namen des Getränks ins Französische. Passt.

Den Stuhl lehnt der Ankömmling allerdings dankend ab. „Ich habe sieben Tage lang gesessen.“ So lange war er im Sattel unterwegs. Im Schnitt 160 Kilometer am Tag.

Besorgte Fragen nach seinem Gesäß sei er gewohnt, erklärt Yann fröhlich und versichert, dass das mit der richtigen Polsterung im Grunde kein Problem darstelle. Aber diverse Scheuerstellen ließen sich bei seiner Tour kaum vermeiden. „Ich habe neue Schmerzen kennengelernt. Und ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören und auf die Botschaften, die er mir schicken will.“

Leidenschaft statt Leistungssport

Yann betont, kein Radprofi zu sein. „Ich arbeite als Art Director in einer Werbeagentur.“ Allerdings fahre er jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit in Paris. 23 Kilometer und die gleiche Strecke wieder zurück.

Spätestens das Tattoo auf seinen Waden lässt keinen Zweifel mehr daran, dass das Radfahren seine Leidenschaft ist. „Des kilomètres en plus – des problèmes en moins“, steht da. „Mehr Kilometer – weniger Probleme.“

Gemeinsam mit einem Bekannten habe er kürzlich eine eigene Plattform im Internet gegründet: „Les Rookies“, zu deutsch: „Die Anfänger“. „Damit wollen wir den Leuten das Radfahren näherbringen. Wir wollen zeigen, dass es mehr gibt als die Tour de France.“

Das Auge radelt mit

Sport, Gemeinschaft, Spaß laute das Motto. Der selbst verfasste Ratgeber auf Französisch und Englisch für das Radeln in der Stadt von der Wahl des richtigen Fahrrades bis zu den Risiken des Verkehrs sei schon tausende Male heruntergeladen worden. Der Umweltgedanke spiele dabei eine wichtige Rolle: „Wir glauben, dass das Radfahren eine einfache Lösung für eines der größten Probleme ist.“ Für den Verkehr vor allem in Städten.

Natürlich gebe es einfachere Methoden, um von Paris aus ausgerechnet die Familie in Emilienhof zu besuchen. „Aber kaum eine, die so viel Spaß macht.“ Davon ist Yann tief überzeugt. Besonders habe er die enge Verbindung zur Umgebung genossen. Das biete kaum ein anderes Verkehrsmittel. „Ich habe Orte gesehen, die ich sonst nie besucht hätte.“

Ausrüstung gibt den Ausschlag

Zugleich demonstrierte der 27-Jährige auf seiner Tour, mit wie wenig Aufwand sich reisen lässt. Denn überladen war sein Fahrrad nun wirklich nicht: am Lenker ein Bündel mit Iso-Matte, Schlafsack und einer Wetterschutzplane zum Übernachten im Freien. Am Rahmen ein Tasche für Handy. Radio, Dokumente. Dazu zwei Wasserflaschen. Hinterm Sattel ein kleines Behältnis für Wäsche und anders Unverzichtbares. Wahrlich leichtes Gepäck.

„Viele Leute, die ich unterwegs getroffen habe, dachten bestimmt, dass ich verrückt bin. Aber wenn man sich richtig vorbereitet und die richtige Ausrüstung wählt, dann ist das machbar.“ Wieder so ein Motto, das Yann auch auf „Les Rookies“ propagiert. Radwandern sei in so vielen Formen möglich. Da finde jeder seine passende Lösung.

Die Grenzen ausgelotet

Ganz gewiss spielte bei der Fahrt nach Emilienhof auch Abenteuerlust mit. So weit wie diesmal und noch dazu über Landesgrenzen hinweg, sei er noch nie gefahren, gesteht Yann. Seine längste Tagesetappe war über 200 Kilometer lang. „Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Aber ich bin nie in meinen roten Bereich gekommen. Es sollten ja Ferien sein. Ich wollte Spaß haben.“

Ob nun beim Übernachten in der freien Natur, bei den Städtebesuchen in Münster, Goslar und Berlin oder an den Steigungen im Harz – Yanns Fazit heißt: „Das war ein Super-Spaß.“

Ende der Woche will er zurück nach Hause, nach Paris. Mit dem Flugzeug. „Leider“, sagt 27-Jährige. „Ich hätte gern einen umweltfreundlicheren Weg gewählt.“ Doch eine vernünftige Zugverbindung von Berlin nach Paris gebe es momentan nicht. Immerhin werden ihm Bekannte irgendwann sein Fahrrad vorbeibringen.

Neues Bündnis Paris-Emilienhof

Der große Bruder Daniel bleibt Emilienhofer. Das wurden er und seine Frau Sophie übrigens erst vor wenigen Tagen. Da zogen sie in das alte Haus neben der ehemaligen Mühle in der Bahnhofstraße ein.

„Das Positive an der Corona-Krise war, dass sich das mit dem Homeoffice so entwickelt hat.“ Da können die beiden jungen Berliner öfter mal von zu Hause aus arbeiten. „Das wollen wir nutzen und möglichst viel Zeit hier verbringen“, sagt Daniel.

Das Negative ist natürlich, dass Bruder Yann für seinen Familienbesuch deswegen rund 100 Kilometer weiter strampeln musste. Obwohl: Ausgemacht hat ihm das bestimmt nichts. Schließlich meint er: „Normalerweise geht es beim Reisen um das Ankommen. Mir ging es um den Weg.“

