Wusterhausen

In Wusterhausen wird die 61-jährigen Birgit R. vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach ihr um Mithilfe. Die Vermisste verließ offenbar in den Nachtstunden zu Montag ihre Wohnung und fuhr mit einem schwarzen VW Polo mit dem Kennzeichen OPR-XS 35 in unbekannte Richtung davon.

Suche mit Hunden und Hubschrauber

Bei Birgit R. sei zu vermuten, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen möchte, teilte die Polizei mit. Die bisherige Suche – auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und von Fährtenhunden – führte leider nicht zum Auffinden der Frau.

Die Polizei bittet Zeugen, denen die Vermisste beziehungsweise ihr Pkw aufgefallen sind, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391/3540 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Von MAZonline