Kyritz

Ein unbekannter Mann, der sich als Notar ausgab, hat einer 81-jährigen Wusterhausenerin am Telefon einen Gewinn in Höhe von 80.000 Euro versprochen. Jedoch würden für die Auszahlung und die Abwicklung zirka 15.000 Euro an das Finanzamt gezahlt werden. Das Geld sollte die Seniorin vorstrecken.

Wusterhausenerin war misstrauisch

Da die 81-Jährige sofort misstrauisch war, kam sie der Aufforderung nicht nach, beendete das Gespräch und zeigte den Betrugsversuch an.

Der Anrufer hatte sich am Dienstagnachmittag gemeldet.

Von MAZonline