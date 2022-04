Wusterhausen

Ein Trickdieb hat am Mittwoch gegen 11 Uhr in einem Geschäft in der Wusterhausener Straße Am Markt zwei Portemonnaies mit Geld gestohlen. Zuvor verwickelte der Unbekannte eine Mitarbeiterin in eine Diskussion, teilte die Polizei mit.

Diebstahlversuch in einem Bürogebäude in Wusterhausen

Der wahrscheinlich gleiche Mann versuchte gegen 10.30 Uhr in einem Bürogebäude in der Domstraße ein Handy zu stehlen. Dort verwickelte er eine 56-jährige Frau in ein Gespräch und legte eine Zeitung auf den Tresen.

Als der Mann gehen wollte, nahm er die Zeitung. Dabei fiel ein Handy aus der Zeitung. Es handelte sich um das Mobiltelefon der 56-Jährigen, welches auf dem Tresen gelegen hatte. Der Unbekannte haute ab.

Da der Täter in beiden Fällen gleich beschrieben wurde, ist davon auszugehen, dass es sich um dieselbe Person handelt, informierte die Polizei. Der Mann soll etwa 1,60 Meter groß sein und einen Mundschutz getragen haben. Er war mit einer schwarzen Lederjacke und einer hellgrauen Jeans bekleidet.

