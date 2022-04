Wusterhausen

Das Wegemuseum in Wusterhausen beginnt am Freitag, 22. April, um 19 Uhr in der Galerie „Alter Laden“ eine Vortragsreihe. Den Auftakt gibt der Politikwissenschaftler Hans-Rainer Sandvoß aus Berlin. Er stellt sein neuestes Buch vor. Es trägt den Titel „Mehr als eine Provinz – Widerstand aus der Arbeiterbewegung 1933-1945 in der preußischen Provinz Brandenburg“.

Hans-Rainer Sandvoß war bis 2014 Stellvertreter des Leiters der Gedenkstätte „Deutscher Widerstand“ im Bendlerblock in Berlin. Der Referent ist Herausgeber einer Schriftenreihe über den Widerstand in Berlin während der Zeit des Nationalsozialismus.

In seinem Buch – erschienen im Lukas-Verlag – beschäftigt er sich mit den Aktivitäten unterschiedlicher Gruppen der Arbeiterschaft in Brandenburg. Dabei werden auch einige Aktionen in der Prignitz und im Ruppiner Land betrachtet.

Bei dem Termin handelt es sich bereits um den zweiten Anlauf, nachdem der Vortrag 2020 wegen der Corona-Epidemie abgesagt werden musste. Der Eintritt am 22. April ist frei.

„Um Spenden wird aber gebeten, um auch weiterhin interessante Fachvorträge anbieten zu können“, so Museumsleiterin Katharina Zimmermann. Sie weist auf weitere Veranstaltungen hin, die sich auf den gesamten April verteilen.

Am 20. April ist Klönschnack in Wusterhausen

Beim Klönschnack am 20. April um 17 Uhr, geht es um Details rund um das Fest anlässlich des 30. Jahrestages der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne samt kulinarischer Bereicherung. Es soll am 22. Mai gefeiert werden. Wusterhausen und Kyritz sind Mitglieder in der AG.

Wer beim diesjährigen Anradeln in der Prignitz nach Pritz­walk dabei sein möchte, muss sich den 23. April vormerken und sich in der Kyritzer Tourist-Information anmelden.

Frühlingserwachen in Wusterhausen am 30. April

Das stimmungsvolle Monatsfinale bildet der 1. regionale Genuss- und Pflanzenmarkt am 30. April von 9 bis 15 Uhr. Er steht unter dem Motto „Frühlingserwachen in Wusterhausen“. Die Besucher können sich auf ein breites kulinarisches Angebot freuen. Auch an die Kinder ­wurde gedacht. Für sie ist das Bewegungs- und Ernährungsmobil des Vereins Esta-Ruppin dabei.

Zur Finissage ihrer Ausstellung wird Ingeborg Görke in Wusterhausen erwartet. Quelle: Frauke Borchardt

Zur Finissage ihrer Ausstellung kommt am selben Tag um 11 Uhr noch einmal Ingeborg Görke in den „Alten Laden“. „Weil die Vernissage wegen Corona nur im kleinen Rahmen stattfinden konnte, wollen wir noch einmal allen Interessenten die Möglichkeit geben, die Künstlerin persönlich kennen zu lernen“, sagt die Museumsleiterin.

Von Wolfgang Hörmann