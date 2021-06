Wusterhausen

Mal angenommen, man würde wirklich autonome Fluggeräte für Versorgungsaufgaben auf dem Lande einsetzen – was alles wäre dabei in der Gemeinde Wusterhausen zu bedenken? Mit dieser Frage befasste sich am Donnerstagabend eine Runde aus Bürgern und Experten in der Wusterhausener Dossehalle.

Seit Februar dient die Gemeinde als Beispiel für eine Machbarkeitsstudie unter dem Titel „Stadt-Land-Drohne“. Sie wird als eines von bundesweit 15 Forschungsprojekten zur künftigen Nahversorgung auf dem Lande vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert.

Wusterhausen dient als Modell

Bürgermeister Philipp Schulz erläuterte am Donnerstag noch einmal die Hintergründe: Die Gemeinde Wusterhausen sei mit ihrer großen Ausdehnung, dünnen Besiedlung und knappen Infrastruktur typisch für die Probleme bei der ländlichen Versorgung mit alltäglichen Waren und Dienstleistungen. „Stadt-Land-Drohne“ wolle nun ganz prinzipiell untersuchen, ob der Einsatz autonomer Fluggeräte zu einer Verbesserung beitragen kann.

„Drohnen als technologisches Angebot werden immer attraktiver“, schätzte Tobias Biehle von der Projektagentur Luftlabor Berlin ein. Das Unternehmen unterstützt das Projekt fachlich. Biehles Kollege Robin Kellermann ergänzte: „Gemeint sind nicht diese Hobbydrohnen, die jetzt überall herumschwirren.“ Professionelle Geräte könnten mit bis zu 8 Kilogramm Nutzlast Reichweiten von 50 Kilometern erreichen. Sie würden auch nicht mehr direkt vom Boden aus gesteuert, sondern per Computernetzwerk aus Zentralen an beliebigem Ort. „In einigen Regionen der Welt sind Lieferdrohnen schon zum festen Bestandteil der Logistik geworden.“ Aber: „Es ist eine neue Technologie, die noch viele Fragen aufwirft.“

Drohnenexperte erklärt Technik

Einige davon konnte Lieferdrohnenexperte Sven Jürß von der Firma Dronegy aus Siegen beantworten. Er stellte ein Gerät vor, das mit seiner Akkuladung etwa 30 Minuten lang mit 40 bis 50 Stundenkilometern unterwegs sein und bis zu 6 Kilogramm transportieren kann. Für Start und Landung brauche es ein freies Areal von etwa fünf mal fünf Metern. Als „Hangar“ und Akkustation könnte beispielsweise ein Autoanhänger dienen.

Die Experten des Luftlabors hatten schon Dörfer ausgewählt, für die ein Drohneneinsatz denkbar wäre. So könnte eine Route von Wusterhausen aus über Heilbrunn, wo der Hofladen eine wichtige Station wäre, über Trieplatz bis nach Blankenberg führen. Eine andere verbände vielleicht Wusterhausen mit Heilbrunn und Barsikow. Die Strecken wären etwa 10 bis 20 Kilometer lang.

Wusterhausener unterstützten die Forscher mit ihrer Ortskenntnis. Quelle: Alexander Beckmann

Alles eine Frage der Kosten

Details zu Streckenverläufen und möglichst zentralen Landeorten waren am Donnerstag Gegenstand der Diskussion mit den Bürgern. „Wir nutzen ganz dreist auch Ihr Wissen, um unsere Unterlagen zu erstellen“, erklärte Tobias Biehle. Naturschutz und eventuelle Lärmbelästigung wurden erörtert.

Aber auch ganz prinzipielle Erwägungen kamen zur Sprache. Barsikows Ortsvorsteher Willem Schoeber brachte die Kostenfrage auf die Tagesordnung. Mit ein bis zwei Euro pro Flugminute sei momentan schon wegen des Personalaufwandes bei der Steuerung noch zu rechnen, schätzte Experte Sven Jürß ein. „Aber je größer ich das aufziehe, desto effizienter wird es.“ Schoeber wirkte trotzdem skeptisch: „Also lohnt sich die Anwendung wohl nur für Dinge, die hochwertig sind oder ganz dringend geliefert werden müssen.“

Studie soll auch Einwände nennen

Eine Einwohnerin sorgte sich um die sozialen Auswirkungen: „Natürlich müssen die Menschen versorgt werden, aber ebenso wichtig ist für die Betroffenen doch der menschliche Kontakt. Und der ginge mit der Drohne ja noch mehr verloren.“ Sei es da nicht sinnvoller, nach konventionelleren Alternativen zu suchen?

Eben auch solche Aspekte wolle die Machbarkeitsstudie ja behandeln, betonte Tobias Biehle – neben den rechtlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Fragen. Und dazu setze man auch auf die Expertise der Wusterhausener. Die Studie soll bis Anfang kommenden Jahres fertiggestellt sein.

Von Alexander Beckmann