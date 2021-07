Wusterhausen

Nach der Premiere von 2019 wollen die Wusterhausener endlich ihr nächstes „Dinner in Weiß“ veranstalten. 2020 verhinderte Corona die Festtafel unter freiem Himmel. Nur eine Fotoausstellung im Alten Laden erinnerte an das stimmungsvolle Geschehen. Diesmal soll es den Spaß aber wieder live geben, und zwar am Sonnabend, dem 14. August, ab 15 Uhr auf der Streuobstwiese an der B 5 hinterm Aldi.

Mit seiner Einladung richtet sich das Wusterhausener Festkomitee vor allem an alle, die in diesem Jahr und ausnahmsweise auch im vergangenen auf ein Jubiläum verweisen können: einen runden Geburtstag, einen Jahrestag in der Firma oder im Verein. „Für die Jubilare der Gemeinde Wusterhausen wird eine kleine Überraschung vorbereitet“, verspricht das Festkomitee.

Festtafel unter freiem Himmel

Der Rest läuft auf ein großes, gemeinsames Picknick hinaus. Jeder kann kommen. Alle Teilnehmer werden gebeten, Tische, Stühle, Tischdecken, Essen und Getränke mitzubringen, sodass eine große Festtafel gedeckt werden kann. Ganz wichtig: Möglichst viel Weiß muss sein. Das gilt auch für die Garderobe.

Jubilare werden gebeten, sich bei Jacqueline Salih unter 033979/55 94 51 oder Roland Tille unter 033979/1 35 71 anzumelden.

Von Alexander Beckmann