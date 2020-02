Die Gemeinde verliert Einwohner

Wusterhausen

Die Großgemeinde mit ihren 22 Ortsteilen hat am Silvestertag des vergangenen Jahres 51 Einwohner weniger als zum Beginn von 2019. Die Zahl sank von 5854 auf 5803, davon sind 2997 Männer und 2806 Frauen. Über das Jahr wurden 31 Kinder geboren, 20 Jungen und 11 Mädchen. Dem ­gegenüber belegt die Statistik 91 Sterbefälle. Leicht positiv sah das Verhältnis von Zuzügen (307) gegenüber Wegzügen (298) aus.

Größter Ortsteil geblieben ist die Stadt Wusterhausen mit 2716 Bewohnern am Jahresende. Allerdings weist die Bevölkerungsentwicklung auch an Dosse und Klempowsee ein deutliches Manko gegenüber dem Jahr zuvor aus (- 46).

Bantikow verzeichnet ein deutliches Plus

Ein klares Plus können hingegen die Bantikower verbuchen. Sie steuern kontinuierlich auf die 500er Marke zu. Im zweitgrößten Ortsteil der Gemeinde hatten am Jahresende 473 Menschen ihren festen Wohnsitz. Nach 44 Zu- und 23 Wegzügen bedeutet eine Steigerung um 21 seit Anfang des Jahres den Spitzenplatz in der Gemeinde.

Ein Plus gab es außerdem nur noch in Bückwitz (um 4 auf 174), Emilienhof (um 3 auf 42), Ganzer (um 8 auf 175) und Nackel (um 2 auf 289).

Gleich geblieben sind die Einwohnerzahlen in Barsikow (183), Brunn (238), Läsikow (58) und Sechzehneichen (65).

Männer sind in der Überzahl

In den einzelnen Ortsteilen leben überwiegend mehr Männer als Frauen. Gegen diesen Trend sprechen nur die Zahlen aus Blankenberg (30 Frauen, 27 Männer), Gartow (46/44), Kantow (33/28), Metzelthin (59/58), Schönberg (60/59) und Sechzehneichen (34/31). In der Stadt Wusterhausen halten sich die beiden Geschlechter die Waage (1358/1358).

Die Zahl der ausländischer Mitbürger im gesamten Gemeindegebiet verringerte sich von 222 auf 218. Davon sind 121 Männer und 97 Frauen. Der überwiegende Teil hat sein Zuhause in der Stadt Wusterhausen (177). Wohnorte sind aber auch Bantikow (3), Barsikow (1), Brunn (3), Dessow (10), Kantow (2), Lögow (2), Metzelthin (2), Nackel (1), Schönberg (6) und Segeletz (11).

Von Wolfgang Hörmann