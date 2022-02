Wusterhausen: Erste Ausstellung im Alten Laden

Wusterhausen

Endlich wieder Publikum, endlich wieder neue Kunst im Alten Laden: Am Wusterhausener Marktplatz ist am Samstag die erste Kunstausstellung 2022 eröffnet worden. Natürlich geschah das unter den geltenden Auflagen, also Maskenpflicht und mit Abständen der Protagonisten zueinander. Der Kulturverein setzte als Veranstalter so eine Tradition fort.

Kyritzerin liebt die verschiedenen Techniken

Die Premiere ist einer Frau vorbehalten, die es liebt, in verschiedenen Maltechniken Schönheiten der Natur auf die Leinwand zu bannen. Ingeborg Görke aus Kyritz zeigt 28 ihrer zumeist farbenfroh leuchtenden Werke, die besonders in dieser Jahreszeit dem Betrachter guttun. Roland Tille, Vorsitzender des Vereins, äußerte sich bei der Vernissage im kleinen Teilnehmerkreis erfreut darüber, mit der 85-Jährigen eine Künstlerin aus der Region begrüßen zu dürfen. „Es ist ein Glück für uns, dass wir nicht in die Ferne schweifen müssen, um so etwas Schönes wie ihre Bilder bei uns zu haben“, so Tille, der bekannte: „Die Farbenvielfalt ihrer Werke macht Lust auf Frühling.“

Lesen Sie auch Ingeborg Görke aus Kyritz bannt die Heimatlandschaft in Acryl auf die Leinwand

Wusterhausens Bürgermeister bestellt ein Bild

Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz schloss sich dem an, um dann verbal den Grundstein für ein Geheimnis zu legen. Er bat Ingeborg Görke um ein Auftragswerk, wollte selbst auf Nachfrage aber nicht verraten, welches Motiv er sich wünsche.

Nora Görke (r.) führte in das künstlerische Schaffen ihrer Mutter ein. Quelle: Frauke Borchardt

Kyriter Bürgermeisterin hielt die Laudatio

Keine offenen Fragen gab es indes nach der Laudatio, gehalten von Nora Görke. Die Tochter der Malerin und Kyritzer Bürgermeisterin wusste genau, wovon sie redete, als sie von einem „langen künstlerischen Weg“ der Mutter sprach, die den Beruf einer Gebrauchswerberin ergriffen hatte, um ab Anfang der 1970-er Jahre selbstständige Künstlerin zu sein. Zwar gehörten Werbeaufträge, zum Beispiel beim Beschriften von Autos, zum Broterwerb, doch prägten zunächst vor allem Arbeiten auf Holz und Glas das künstlerische Schaffen.

Der Untersee von seiner stürmischen Seite ist ein Motiv in der Ausstellung. Quelle: Frauke Borchardt

Kyritzerin malt seit mehr als 20 Jahren

„Seit mehr als 20 Jahren entstehen nun immer neue Bilder. Meine Mutter ist nach wie vor unwahrscheinlich produktiv“, sagte Tochter Nora. Davon können sich Interessierte nun bis zum 1. Mai zu den Öffnungszeiten des Herbst`schen Hauses überzeugen. Derzeit ist die Galerie von 14 bis 17 Uhr Corona-Testzentrum. Weitere Ausstellungen im Jahresverlauf beschäftigen sich mit dem Thema „Entlang der B 5“, zeigen eine Ausstellung des Fotografen Lorenz Kienzle und traditionell Schülerarbeiten.

Von Wolfgang Hörmann