Wusterhausen: Erster Tag des Zusammenseins

Er hat noch so viele Ideen und ist sich sicher: Der erste Tag des Zusammenseins in Wusterhausen war keine Eintagsfliege. Initiator Jacques Yves Henry war begeistert, als der Samstag zu Ende ging und er resümierte, wie viele Menschen er an diesem Tag zusammen gebracht hatte ganz nach dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“, der diesjährigen Interkulturellen Wochen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.. Der Tag des Zusammenseins war Monsieur Henrys Beitrag dazu.

Er begann mit einem türkischen Frühstück im Imbiss von Hassan Kocaoglu an der Bundesstraße 5. Mehr als 20 Gäste waren gekommen. Sie trafen sich bei typisch türkischen, aber auch deutschen Spezialitäten am Frühstückstisch. Es gab neben Brötchen und Wurst, Rührei mit Sucuk (eine Salami), Kichererbsensalat und selbst gebackenes türkisches Brot, süß oder mit Sesam. Dazu spielte die Band „Aus dem Dorf für das Dorf“ aus Barsikow Lieder aus verschiedenen Ländern. Es war ihr erster Auftritt außerhalb von Barsikow. Die Anwesenden wünschten sich, dass es künftig mehr davon gibt.

In der Bibliothek gab es Souvenirs aus aller Welt zu sehen. Es konnte aber auch gemalt und ein Quiz gelöst werden. Quelle: Sandra Bels

Geschichten, Lieder und Spiele aus aller Welt wurden dann am Nachmittag in der Bibliothek und im Alten Laden des Wegemuseums geboten. Auch dort spielte das Motto wieder ein große Rolle. Die Kinder hörten die Geschichte von Herrn Hase und Frau Bär und erfuhren dabei, was es heißt, tolerant zu sein und sich gegenseitig zu helfen.Gelesen wurde auf Deutsch und Türkisch, gesprochen noch in vielen weiteren Sprachen. Kleine Tafeln zeigten Begrüßungs- und Abschiedsworte aus aller Welt. Auf einem Tisch lagen Souvenirs aus verschiedenen Ländern. Organisiert wurde der Nachmittag der Toleranz von Bibliotheksleiterin Kerstin Jonas, Bettina Archut von der Awo-Familienoase „Mittendrin“ und Marianne Golde, die Mitglied des Fördervereins der öffentlichen Bibliotheken im Landkreis ist, und natürlich ihren Helfern, die Spiele, Malstraße und Quiz betreuten.

Am Abend wurde in der Kirche die Wanderausstellung „Gott liebt die Ausländer“ mit einem Programm in vielen Sprachen eröffnet. Quelle: Sandra Bels

Der Tag des Zusammenseins klang schließlich am Abend in der Stadtkirche St. Peter und Paul aus. Dort wurde die Wanderausstellung „Gott liebt die Ausländer“ eröffnet. Jacques Yves Henry hatte sich dafür eingesetzt, dass sie in Wusterhausen gezeigt wird. Dazu gab es ein Programm mit Bibelversen und Musik in vielen Sprachen, darunter Farsi, Koreanisch, Suaheli, aber auch Französisch, Arabisch und Deutsch. Die zwölf Tafeln stehen in der Kirche verteilt und wurden bereits im Jahr 2012 erstellt. „Sie entstanden zwar vor der Flüchtlingskrise im Jahr 2015, dennoch sind alle Themen heute noch aktuell“, so Pfarrer Alexander Bothe. Er hat nur einen Unterschied gefunden. Während 2012 noch die Rede von 15 Millionen Flüchtlingen auf der Welt war, sind es heute knapp 80 Millionen. Die Ausstellung bleibt bis zum 30. Oktober in der Kirche und kann täglich besichtigt werden.

Von Sandra Bels