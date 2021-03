Wusterhausen

„Unsere Stadt sieht eigentlich ganz schön aus, aber dennoch ist herumliegender Müll ein großes Thema.“ Das haben sich Martin Kuska, Geraldine Meier und Stephanie Schmeier gesagt und in der Facebook-Gruppe „Leben in Wusterhausen/Dosse“ eine Aktion für eine saubere Stadt ins Leben gerufen. Die drei sind die Administratoren der Gruppe und stellen die Frage in den Raum: Wo und wann hast du wie viel Müll gesammelt? Fotos davon können in der Facebook-Gruppe gepostet werden. „Die ersten Bilder sind schon da“, freut sich Martin Kuska. „Wir hoffen, dass eine Kettenreaktion entsteht und viele Leute sich an unserem Aufruf beteiligen“, fügt er an.

So sieht der Aufruf zum Müll sammeln bei Facebook aus. Quelle: privat

Wusterhausener Kitakinder haben schon Müll gesammelt

Martin Kuska und Geraldine Meier gehen selbst mit gutem Beispiel voran. Beide gehören zum Personal der Kita „Regenbogen“ in Wusterhausen. Und sie sind schon mehrfach mit den Kindern unterwegs gewesen, um Müll einzusammeln. Das passiert natürlich nur mit Handschuhen. Die Müllsäcke werden von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt. Eine erste Sammlung Mitte März an der Kirche brachte einen halben Müllsack. Die Igelkinder haben versprochen, weiter zu machen, und sich in den nächsten Wochen durch Wusterhausen zu arbeiten.

Einsatz auf der Skaterbahn in Wusterhausen

Am Dienstag gab es einen weiteren Einsatz an der Skaterbahn vor der Dossehalle. Martin Kuska war mit Hortkindern dabei. „Wir haben uns mit Schülern von der ersten bis zur dritten Klasse der Initiative des Wusterhausener Nachwuchsclubs angeschlossen und geholfen auf der Skaterbahn Müll einzusammeln“, so Kuska. Jede Menge Zigarettenkippen, Scherben und Papier kamen dabei zum Vorschein.

Wusterhausener Raumpioniere beteiligten sich

Organisiert wurde der Einsatz von der Kinder- und Jugendkoordinatorin der Gemeinde, Anna Behrend, und der Jugendclubbetreuerin Renita Schulz. Mit dabei waren auch die „Raumpioniere“, eine Gruppe Kinder und Jugendliche, die mit ihren Ideen den Ort verschönern wollen, und sich für andere Kinder und Jugendliche einsetzen. „Alle zusammen haben beim Frühjahrsputz auf der Skaterbahn mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern und Eltern zwei riesige Müllsäcke zusammengetragen“, so Anna Behrend. „Wir haben viel einsammeln können, aber längst nicht alles“, fügt sie an. Einige Kinder haben sogar versucht, durch ein Feuer geschmolzenes Plastik von einem Kanister auszugraben. „Das war eine schweißtreibende Aktion“, sagt Anna Behrend.

Kinder und Jugendliche aus Wusterhausen machen Frühjahrsputz auf der Skaterbahn. Quelle: privat

Frühjahrsputz am Samstag in Wusterhausen

Die Kinder und Jugendlichen aus Wusterhausen haben sich mit dieser Aktion am diesjährigen Frühjahrsputz in der Stadt beteiligt. Der Ortsbeirat hat dazu für Samstag aufgerufen. Dann sollen möglichst viele Wusterhausener dem Beispiel der Kinder und Jugendlichen folgen.

Die Aktion der Facebook-Gruppe läuft indes weiter. „Wir setzen kein Enddatum“, so Kuska. Jeder kann jederzeit Fotos posten. „Schön wäre es auch, wenn es einen Vorher-Nachher-Vergleich gibt“, sagt der Wusterhausener.

Von Sandra Bels