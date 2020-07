Die Wusterhausener Gemeindevertreter lehnen den Verkauf eines Steges an die Reederei „5-Seen“ ab. Damit ist das Fahrgastschiff „Neptun“ weiter ohne Liegeplatz. Die Fahrgastschifffahrt geht somit in eine ungewisse Zukunft.

Die „Neptun" liegt am Steg, an dem sie eigentlich nicht sein dürfte. Eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Quelle: Wolfgang Hörmann