Wusterhausen

Beinahe hätte es mit der Feier geklappt. Das Catering war bestellt, Einladungen verschickt, Jubiläums-T-Shirts druckfrisch. Zum 20. Geburtstag vom „Fit-Club“ am Rande des Campingplatzes in der Wusterhausener Seestraße sollte es einen Tag der offenen Tür geben – mit Informationen über das komplette Angebot und Mit-mach-Übungen. Wegen Corona fiel alles aus.

Gut ein Jahr ist das jetzt her. Nach einer kurzen Öffnung zwischendurch geht nun seit November wirklich gar nichts mehr. Bis heute. Wie viele aus ihrer Branche, wie die Gastwirte, Hoteliers und Betreiber von anderen öffentlichen Freizeiteinrichtungen, sehnt sich die kleine Mannschaft des Clubs um Leiter Sören Eckstorff nach Normalität. Wann die wieder einzieht, weiß aber bekanntlich keiner.

Andreas Döpp, Mark Petrat und Clubleiter Sören Eckstorff (v.l.) haben nur für das Foto die Arbeitsjacken ausgezogen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Allerdings wäre man innerhalb von 24 Stunden in der Lage, wieder Übungs- und Trainingsbetrieb sowie Lehrgänge und Kurse anzubieten. „Wir könnten sofort loslegen“, versichert Fitnesstrainer Andreas Döpp, der vom ersten Tag im Studio dabei ist. Dritter Mann an Bord ist der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann Mark Petrat.

Die Ankündigung von Trainer Döpp klingt im ersten Moment ein wenig vollmundig, verändert sich doch der Club gerade täglich ein bisschen mehr. Das ehemalige Schwimmbad war in der Woche vor Ostern gerade noch so als solches zu erkennen. Nach der Pause an den Feiertagen haben die Tischler der einheimischen Firma Friese und Pankrath ihre Arbeit fortgesetzt.

Sie bauten in dem Becken eine solide Konstruktion aus Ständern und Platten auf. Auch die Fliesen rund um den ehemaligen Pool werden trittsicher „überdacht“. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Nur noch die maritimen Malereien an den Wänden erinnern an den einstigen Wasserspaß.

Das Clubgebäude gehört zum Campingplatz in der Wusterhausener Seestraße. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Die Nachfrage hatte so stark nachgelassen, dass es sich einfach nicht mehr lohnte, das Bad offen zu lassen. Wir werden hier künftig andere Kurse anbieten – die Rückenschule zum Beispiel, Übungen für Bauch, Beine, Po, Yoga, Pilates, Ernährungslehre, auch einen frühkindlichen Bewegungskurs“, erklärt Sören Ecksdorff die Neuausrichtung.

Übungsgeräte statt Bowlingbahn

Zu der trägt auch bei, dass die Bowlingbahn ebenfalls Geschichte ist. Hier werden vielleicht schon in einem Monat weitere Übungsgeräte stehen. Der Club verdoppelt damit seine Fläche für die Fitnessangebote, ist dann zwar noch immer nicht ganz fertig mit der Frühjahrskur, aber in großen Stücken schon.

„Beide Baustellen dürften den Regelbetrieb an den Geräten nicht behindern“, stellt Andreas Döpp noch einmal klar, „mit Sauna und Duschen“. In der Seestraße würden die Männer einiges darum geben, zu wissen, wann es endlich wieder soweit ist.

Von Wolfgang Hörmann