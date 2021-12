Wusterhausen

Zwischen dem Mittelweg und der Straße Zum Horstberg in Wusterhausen sind die Bauarbeiten am Gehweg abgeschlossen worden. Der gepflasterte Weg ist jetzt etwa 100 Meter lang und hat eine Breite 1,50 Metern. Das teilt Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz mit. Die Bauabnahme sei am Mittwoch erfolgt, fügte er an.

Bisher gab es keinen Gehweg zum Wusterhausener Horstberg

Bisher gab es zwischen dem Mittelweg und dem Wohnkomplex Zum Horstberg noch keinen Gehweg. Der Ortsbeirat der Stadt Wusterhausen wollte deshalb Abhilfe schaffen und hatte das Vorhaben bereits für die Haushaltsplanung der Vorjahre eingereicht.

Gemeinde Wusterhausen musste das Grundstück kaufen

Zum Bau des Gehweges gab es aber erst noch ein paar formelle Dinge zu erledigen. Dazu gehörte der Grundstückserwerb durch die Gemeinde Wusterhausen. Nach dem Grundstücksgeschäft schloss sich nahtlos die Ausschreibung des Vorhabens an. Den Auftrag hatte die Firma Straßen- und Tiefbau Baatz aus Kyritz bekommen.

Die Gemeinde Wusterhausen investierte laut Bürgermeister etwa 15 000 Euro in den Lückenschluss.

Von Sandra Bels