Wusterhausen: Gemeinde bündelt ihre Angebote für Kinder und Jugendliche zur Gesundheitsförderung

Wusterhausen

Der Aufbau einer kommunalen Präventionskette in der Gemeinde Wusterhausen ist beschlossene Sache. Der Anfang ist gemacht, aber der Weg ist noch lang. Darüber waren sich die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung in der Dossehalle einig. Sie kamen von Institutionen, Vereinen, Sozialeinrichtungen, Kitas aber auch aus der Verwaltung. Gastgeber waren die Gemeinde Wusterhausen und das Amt für Familien und Soziales beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Abstrakte Idee wird zum Netzwerk

Nach und nach soll aus der abstrakten Idee, wie es Bürgermeister Philipp Schulz nannte, ein Netzwerk aus Akteuren werden, die gut zusammen arbeiten, Kinder und Jugendliche auf ihrem Lebensweg begleiten und sie stärken. „Wir dürfen nicht erst regieren, wenn die Kinder und Jugendlichen Schaden genommen haben“, so Schulz.

Anzeige

Bürgermeister hofft auf viele Mitstreiter

Er weiß, dass der Weg zum Ziel ein Prozess ist, der sich nicht von heute auf morgen realisieren lässt, hofft aber auch auf viele Mitstreiter, die diesen Weg begleiten wollen. Es geht dabei um die gezielte Förderung der Gesundheit zur Vermeidung bestimmter Krankheiten und Beeinträchtigungen, die Früherkennung derer, aber auch um die Rehabilitation.

Situation der Zielgruppe näher beleuchtet

In der Dossehalle bekamen die Akteure zunächst Informationen über die Situation der Zielgruppe mit der sie zusammen arbeiten, die im Alter zwischen 0 und 21 Jahren ist. In der Gemeinde Wusterhausen zählen dazu aktuell 997 Kinder und Jugendliche. Es gab Auskunft über den Sozialstatus der Familien und zu Kinderarmut. Festgestellt wurde auch, dass jedes dritte Kind Sprach- oder Sprechstörungen hat.

Den so genannten Impulsvortrag hatten die Mitarbeiter des seit 2019 beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin angesiedelten Projektes „Miteinander. Gemeinsam. Gesund!“ zur kreisweiten Prävention und Gesundheitsförderung erarbeitet und gehalten. Die Gemeinde Wusterhausen beteiligt sich mit dem Aufbau einer kommunalen Präventionskette an diesem Projekt.

World-Cafés zu Zielen und Wünschen für Wusterhausen

Nach dem Vortrag von Zahlen und Fakten aus dem Landkreis und der Gemeinde setzen sich die Teilnehmer an verschiedenen moderierten Tischen, so genannten World-Cafés, mit Themen wie Transparenz, Vertrauen und Verlässlichkeit, aber auch mit ihren Wünschen für das Projekt auseinander und trafen Verabredungen. Einigkeit bestand darüber, auf jeden Fall weiter zu machen.

Auftakt für den Aufbau einer kommunalen Präventionskette für Kinder und Jugendliche von 0 bis 21 Jahren in Wusterhausen. Mehr als 20 Vertreter von Vereinen, Institutionen, aus der Verwaltung und Sozialeinrichtungen waren gekommen und trugen ihre Wünsche und Forderungen zusammen. Quelle: Sandra Bels

Vernetzungstreffen im neuen Jahr

Moderatorin und Sachgebietsleiterin Prävention und Planung beim Amt für Familien und Soziales in Neuruppin, Kristina Borrock, fasste kurz zusammen, wie es weiter gehen könnte. Sie stellt sich für das kommende Jahr die ersten Vernetzungstreffen, dann eher in kleineren, thematischen Runden vor. „Wir wollen keine Planung vorgeben“, so Borrock. Zudem sei das wegen Corona derzeit auch gar nicht möglich, weil niemand weiß, wie sich die Pandemie weiter entwickelt.

Die Koordinatorinnen des Projektes für den Landkreis Gwenda Lungfiel und für die Gemeinde Wusterhausen, die Kinder- und Jugendkoordinatorin Anna Behrend, fassen jetzt zusammen, was die Teilnehmer zusammen getragen haben, und senden ihnen ein Protokoll davon zu. Außerdem wollen die beiden schauen, wie und zu welchen Themen die Vernetzungstreffen im kommenden Jahr stattfinden können.

Eltern und Großeltern sollen beteiligt werden

Alle Teilnehmer der Auftaktrunde befürworteten die Möglichkeit, sich zu vernetzten und die Angebote für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde zu bündeln. Allerdings sollten dann auch die Eltern und Großeltern aus der Schule und den Kitas beteiligt werden. Sie könnten als Sprachrohr und Multiplikator wirken, waren sich die Anwesenden einig.

Viele gute Ansätze nach dem Auftakt in Wusterhausen

Kristina Borrock sah viele gute Ansätze nach der Auftaktveranstaltung und vor allem freute sie sich über die vielen engagierten Partner, die mitwirken und in den Austausch treten wollen. Bei dem Projekt „Miteinander. Gemeinsam. Gesund!“ gehe es nicht darum, Neues zu erfinden, sondern die vorhandenen Angebote und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche miteinander zu vernetzen und bekannt zu machen. Eine Bestands-und Bedarfsanalyse, die später einen Überblick der Angebote geben soll, ist bereits in Arbeit. Dazu wurden unter anderem Fragebögen an die unterschiedlichsten Partner verschickt.

Von Sandra Bels