Wusterhausen: Gemeindevertreter entscheiden über Wohnhäuser und Solaranlagen

Wusterhausen

Sollen auf dem Gelände des früheren Friedrich-Loeffler-Instituts in Wusterhausen künftig Wohnhäuser gebaut werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich am kommenden Dienstag die Mitglieder des Bau- und Ordnungsausschusses der Gemeindevertretung Wusterhausen. Getagt wird ab 18 Uhr im Stadtsaal Wusterhausen in der Domstraße 35. Zur Diskussion steht die Aufstellung eines Bebauungsplanes, dessen Name noch nicht feststeht.

25 Wohnhäuser sollen in Wusterhausen entstehen

Ein entsprechender Antrag wurde von Jürgen Strunk und René Schultz jetzt gestellt. Sie sind die Vorhabenträger und somit Vertragspartner der Gemeinde. Die beiden planen den Bau von bis zu 25 Wohnhäusern inklusive der Erschließung, Straßenbau, Wasser und Abwasser. Mit dem Planverfahren wird die Voraussetzung dafür geschaffen. Bisher wurde die Fläche landwirtschaftlich genutzt. Deshalb muss jetzt ein Bebauungsplan erstellt werden. Die Kosten dafür sollen per städtebaulichem Vertrag den Investoren übertragen werden, so dass mit dem Beschluss für die Gemeinde keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Solaranlagen in Schönberg und Wulkow

Es sind nicht die einzigen Bauvorhaben, über die der Ausschuss sprechen wird. Bebauungspläne sollen auch für Solaranlagen in Schönberg und Wulkow aufgestellt werden. Das Plangebiet Schönberg ist etwa 43 Hektar groß und liegt nordöstlich der Ortslage. In Wulkow geht es um 52 Hektar, die mit Solarpaneelen bebaut werden sollen. Die Flächen liegen in beiden Fällen auf dem Gebiet des landwirtschaftlichen Betriebes Ökohöfe Schönberg. Investorin ist ebenso in beiden Fällen das Unternehmen PV Estate aus Waghäusel.

Stolper Weg in Wulkow soll Bauland werden

Um Baurecht geht es auch in einem anderen Beschluss. Betroffen ist der Stolper Weg in Wulkow. Dafür gab es Interessensbekundungen in der Sitzung des Bauausschusses vom 16. März 2021. Im Flächennutzungsplan ist dieser Bereich als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Mit der Aufstellung der Satzung soll nun eine Wohnbebauung entsprechend der umliegenden Bebauung ermöglicht werden.

Außerdem muss der Flächennutzungsplan parallel zur Aufstellung der Ergänzungssatzung angepasst werden. Die Gemeinde hat durch diese Satzung die Möglichkeit, einzelne unbebaute Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einzubeziehen.

Weitere Themen der Sitzung sind der Bericht des Trägerverbundes für die Obdachlosenunterbringung und -betreuung sowie die weitere Entwicklung des ehemaligen Geländes des Friedrich-Loeffler-Instituts.

Von Sandra Bels