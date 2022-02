Wusterhausen: Gesundheitsbuddys werben mit einem Vortrag für neue Mitstreiter

Wusterhausen

Das Altern ist derzeit allerorten ein großes Thema. Die demografische Entwicklung lässt daran keinen Zweifel. „Wir werden alle älter! Wie bleiben wir gesund?“ Das sind die Fragen, die sich viele dabei stellen. Und sie sind auch die Themen einer Veranstaltung, die am 21. Februar in Brunn stattfindet. Dann hält die Gerontologin Gisela Gehrmann vom Potsdamer Verein „Fit fürs Alter“ zwischen 10 und 11.30 Uhr in der Dorfstraße 3 einen Vortrag darüber.

Wusterhausener Gesundheitsbuddys seit Juli im Einsatz

Sie ist in der Gemeinde Wusterhausen keine Unbekannte. Hat sie doch im vergangenen Jahr die Gesundheitsbuddys ausgebildet. Was in dieser Ausbildung passiert und was die Buddys danach machen, darüber können Interessenten sich nach dem Vortrag bei Gisela Gehrmann informieren und mit ihr ins Gespräch kommen. Natürlich besteht die Hoffnung, dass sich danach auch Interessenten für eine solche Ausbildung finden.

Die Gesundheitsbuddys sorgen bei zumeist älteren Menschen Zuhause für Abwechslung über Bewegungsprogramme, Spaziergänge, sozialen Austausch und ein freundliches Miteinander. Bedürftige Bürger werden dabei für ein bis zwei Stunden pro Woche in den eigenen vier Wänden von den Gesundheitsbuddys besucht.

Mehr als 160 ehrenamtliche Stunden in Wusterhausen

162 ehrenamtliche Stunden haben sie so im vergangenen Jahr in der Gemeinde Wusterhausen bereits geleistet. Nicht zu vergessen ist, dass sie erst seit einem guten halben Jahr aktiv sind. Insofern ist das Ergebnis für ihre Koordinatorin Jacqueline Salih eines, das sich sehen lassen kann.

Es war im Juli 2021 als die ersten neun Gesundheitsfreunde ihre Ausbildung abgeschlossen hatten. Im August konnten vier weitere Zertifikate an die Verstärkung vergeben werden. Noch im Juni des vergangenen Jahres wurden die ersten beiden Einsatzstunden verbucht. Bislang sind die 22 Ortsteile von Wusterhausen nur mit drei ausgebildeten Buddys vertreten. Zählt man die in Barsikow existierende, separate Gruppe von zehn Buddys dazu, sind es 13.

Interessenten aus der Gemeinde Wusterhausen sind willkommen

Wer an dieser Arbeit Interesse hat und sich ausbilden lassen möchte, der ist in der Gemeinde Wusterhausen willkommen. „Ab März wird es nochmals die Möglichkeit geben, sich kostenfrei zum Gesundheitsbuddy ausbilden zu lassen“, sagt Koordinatorin Jacqueline Salih. Sie selbst hat die Ausbildung bereits absolviert und findet sie allgemein interessant und durchaus unterhaltsam. Die Ausbildung beginnt am 7. März, ab 13.30 Uhr, und läuft bis zum 16. Mai. Für den neuen Montags-Kurs gibt es noch freie Plätze, teilt die Koordinatorin mit. Sie sagt auch, dass die Ausbildung Basis für den im Laufe des Jahres folgenden Ausbildungsbaustein „Kulturbuddy“ ist. Ansprechpartnerin ist in allen Fällen Koordinatorin Jaqueline Salih, die auch die Anmeldungen entgegen nimmt.

Lesen Sie auch Senioren: Wusterhausener Gesundheitsbuddys sorgen für Kurzweil und Bewegung

Jaqueline Salih ist zu erreichen unter 033979/55 94 51, oder per e-Mail über ortsbeirat@wusterhausen.de. Für den Vortrag in Brunn müssen sich Interessenten aus organisatorischen Gründen anmelden bis zum 19. Februar ebenfalls bei Jacqueline Salih oder Yvonne Göritz unter 0172/3 77 37 84.

Von Sandra Bels