Wusterhausen: Grundschüler können versäumten Schulstoff spielerisch nachholen

Wusterhausen

Das ist mehr als lernen. Die Astrid-Lindgren-Grundschule Wusterhausen bietet in den Sommerferien Projekte für Kinder und Jugendliche an. „Es sind spielerische Ferienprojekte in der Lindgren-Grundschule, die bereits seit der vergangenen Woche von der Gemeinde Wusterhausen angeboten werden“, sagt Kinder- und Jugendkoordinatorin Anna Behrend. Ob Sport, Spiel oder Basteln – es gehe bei allem darum, in der Gruppe Spaß zu haben. Und ganz nebenbei sollen auch die Schreib- und Rechenkompetenzen der Teilnehmer gefördert werden.

Durch Corona hat sich der Schulalltag verändert

Die Kinder und Jugendlichen Kinder haben in den vergangenen Monaten durch die Coronapandemie einen völlig neuen Schulalltag erlebt. Deshalb sei das Ziel der pädagogischen Lernangebote, den Kindern und Jugendlichen den Einstieg in das nächste Schuljahr zu erleichtern, war von Anna Behrend zu erfahren. Neben Bewegung, Kreativität und etwas Schulstoff werde dabei auch die Zusammenarbeit im Team unterstützt.

Anzeige

Lehrkräfte sind Ansprechpartner

Die Angebote werden von Lehrkräften und pädagogischem Personal der Schule durchgeführt. Sie finden immer montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr in der Schule statt. Der letzte Termin ist der 4. August. Teilnehmen können alle Kinder im Grundschulalter in der Gemeinde Wusterhausen. Möglich werden diese Angebote durch eine Förderung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg.

Weitere MAZ+ Artikel

Betreuung in der Wusterhausener Grundschule

Die Betreuung erfolgt in kleinen Gruppen und das Angebot ist freiwillig. Es findet kein klassischer Unterricht statt, sondern die Kinder nehmen an Kreativ- und Sportprojekten teil, die Unterrichtsinhalte wie nebenbei einbinden. So haben sie Freizeit und können gleichzeitig ein Stück weit Stoff aus den Corona-Schulwochen nachholen.

Anmelden können sie sich bei Kinder- und Jugendkoordination Anna Behrend unter der E-Mail-Adresse behrend@wusterhausen.de. Weitere Informationen gibt es auch auf der Website der Gemeinde Wusterhausen.

Lesen Sie auch:

Von Sandra Bels