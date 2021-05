Wusterhausen: Herbstsches Haus öffnet wieder regulär

Wusterhausen

Das Herbstsche Haus in Wusterhausen mit Wegemuseum und Bibliothek hat ab Donnerstag wieder regulär geöffnet. Bis dahin gilt noch, dass beide Einrichtungen geöffnet sind, man sich aber vorher anmelden muss. Dafür genügt ein Anruf.

Das erforderliche Hygienekonzept für die reguläre Öffnung liege bereits in ausführlicher Form vor. Das teilt Museumsleiterin Katharina Zimmermann mit. Welche Vorschriften im Detail gelten, das wird noch mitgeteilt. Die regulären Öffnungszeiten sind Dienstag von 13 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 16 Uhr.

Zwei Ausstellungen im Wegemuseum Wusterhausen

Katharina Zimmermann weist auch auf die aktuellen Ausstellungen hin, die noch bis zum 5. September im Wegemuseum zu sehen sind. Dazu gehören die Sonderausstellung „Das Wusterhausener Rathaus gestern und heute“ sowie die Ausstellung im Alten Laden zum Thema „Ein Vogel für die Eilpost“. Zu sehen sind darin Jugendprojekte aus dem Jahr 2020 (nach Anmeldung zugänglich).

Zusammengefasst hat die Museumsleiterin die ihr bereits vorliegenden Veranstaltungsmeldungen und Informationen dieses Jahr. So erinnert die Bibliothek am Kindertag an ihren Einzug ins neue Haus vor zehn Jahren. Es war gleichzeitig der Tag der Eröffnung des Herbstschen Hauses nach der Sanierung. Diese Veranstaltung ist allerdings nur für geladene Gäste.

Stadtraumausstellung „Wusterhausen – Schusterhausen“

Am 4. Juni wird um 10 Uhr die Stadtraumausstellung „Wusterhausen – Schusterhausen“ zu sehen sein. Die eigentliche Eröffnung findet vor dem Museum im kleinen Rahmen statt, aber die Ausstellungselemente und die Hörführung mit inzwischen 19 Stationen sind allen Interessenten zugänglich.

Das Festkomitee Wusterhausen organisiert für den 17. Juli ab 11 Uhr die Aktion „Offene Höfe“ als kleines, coronakonformes Stadtfest. Selbstverständlich ist das Herbstsche Haus mit dabei. Auf dem Hof wird es Angebote für Kinder und Jugendliche geben. Der Kulturverein ist ebenfalls dabei.

„Wusterhausener Dinner in Weiß“ für August geplant

Das „Wusterhausener Dinner in Weiß“ ist für den 14. August geplant und am 11./ 12. September gibt es ein Wochenende zum 10. Hausgeburtstag und zum Tag des offenen Denkmals. Weitere Veranstaltungen sind am 22. September ab 17.30 Uhr ein Stadtspaziergang des Kulturvereins und am 3. Oktober der Schifffahrttrödel. Der Nikolausmarkt soll am 27. und 28. November stattfinden. Für den 26. November lädt der Kulturverein zum Spaziergang ein.

Von Sandra Bels