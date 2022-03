Wusterhausen

Am vergangenen Sonntag um 10 Uhr läuteten in allen Kirchen des Pfarrsprengels Wusterhausen die Glocken und luden zu kurzer Andacht und Gebet ein – wie in fast allen Kirchen der Prignitz und Ostprignitz, wenn auch dort zum Teil zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Dies war der Start der Aktion „7 Wochen (h)offen“, die im Kirchenkreis Prignitz und anderen Kirchenkreisen der evangelischen Kirche durchgeführt wird.

In der siebenwöchigen Passionszeit, also der Zeit von Aschermittwoch bis Ostern, werden an den Sonntagen überall die Kirchentüren geöffnet, auch dort, wo sonst nur noch selten Gottesdienste gefeiert werden. Christen aus allen Ortschaften laden ein zum Gebet für den Frieden.

Gebet an der Glocke in Ganzer

An den Sonntagen bis zum 10. April werden die Türen geöffnet und Kerzen angezündet in Bantikow, Brunn, Gartow, Metzelthin, Schönberg, Tramnitz, Dessow, Lögow, Kantow und Wusterhausen. In Trieplatz, wo es eine Glocke, aber keine Kirche gibt, und in Ganzer, wo die Kirchenruine steht, wird zum Gebet an den Glocken eingeladen, teilte Pfarrer Alexander Bothe mit. In Wusterhausen ist darüber hinaus seit Beginn der Aktion die Kirche jeden Tag für Besucher zur stillen Andacht geöffnet.

Gottesdienst am Telefon zu hören

Im Anschluss an die Kurzandachten in den Dorfkirchen sammelt sich die Gemeinde ortsübergreifend zum Gottesdienst in der Telefonkirche (Einwahl: 022 165 048 856, PIN 094268). So kann beides erlebt werden: Eine kurze Andacht vor Ort in kleiner Gemeinschaft und ein anschließender Gottesdienst in ortsübergreifender großer Gemeinschaft der Kirchengemeinde.

„Beides lädt ein, in dieser schwierigen und bedrückenden Zeit die Not der Menschen in der Ukraine und die Not der Menschen auf der Flucht vor Gott zu bringen und in Gemeinschaft beieinander zu sein“, so Pfarrer Alexander Bothe weiter.

Von MAZonline