Wusterhausen: Kulturverein hat trotz Corona 30 Veranstaltungen abgeliefert

Kyritz

Der Kulturverein Wusterhausen hat im vergangenen Jahr seine selbstgestellten Aufgaben besser erfüllt, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Diese Bilanz zogen die Mitglieder bei ihrer Versammlung. Es war die erste in diesem Jahr.

Es gab 2021 etwa 30 Aktivitäten. Sie reichten von Arbeitseinsätzen zur Verschönerung des Stadtbildes, über das Absichern von 14 Sonntagsöffnungszeiten des Wegemuseums im Herbst’schen Haus und die Teilnahme an der interkulturellen Woche, bis hin zur Begleitung der Stadtraumausstellung zum Thema „Schusterhausen“ und dem immer beliebter werdenden „Schiffahrt-Trödel“.

Feier zum 10. Geburtstag des Wegemuseums in Wusterhausen fiel aus

„Und das alles ist uns gelungen trotz coronabedingter Ausfälle in den Monaten von Januar bis April“, wunderte sich ein wenig selbst der Vereinsvorsitzende Roland Tille. Zwar fiel in den Leerzeiten die Festlichkeit zum zehnjährigen Bestehen des Wegemuseums aus, und vom Nikolausmarkt war nur die wunderschöne Tanne auf dem Marktplatz geblieben, dafür durfte die Einladung an alle auf die „offenen Höfe“ als Erfolg gewertet werden. Auch die Resonanz auf das Apfelfest konnte sich sehen lassen. Man traf sich achtmal zu den „Klönschnacks“ über Heimatgeschichtliches, bot für Touristen vier Stadtführungen an und an das Sommerfest erinnerte sich im „Alten Laden“ so mancher ebenfalls noch gern.

Nächste Höhepunkte in Wusterhausen sind Frühjahrsputz und Osterspaziergang

So könnte es 2022 und 2023 gern weiter gehen – möglichst besser, was die verordneten Einschränkungen angeht. Die nächsten Höhepunkte wurden auch schon besprochen. Da sind der Frühjahrsputz in Wusterhausen am 9. April und nicht zu vergessen am 17. April der traditionelle Osterspaziergang durch die Altstadt. Wusterhausener sollen zudem aufgerufen werden, am 23. April beim Anradeln nach Pritzwalk mitzumachen, um nur einiges aus dem Veranstaltungskalender zu nennen.

Wusterhausener Kulturverein macht Umfrage zu regionalen Problemen

Bei alldem stellt sich der Kulturverein als Organisator an die Spitze. Das gilt auch, wenn regionale Pro­bleme diskutiert werden. Bestes Beispiel ist die noch bis Ende März laufende Umfrage dazu, wie es die Dossestädter mit der so genannten „Schinderbrücke“ halten. Dem völlig maroden Traditionsbauwerk über die Dosse droht der ersatzlose Abriss. Der Verein hat eine Meinungsumfrage gestartet. Jeder kann sich in Listen eintragen, aus denen sich ein Stimmungsbild ergeben soll.

Kulturverein Wusterhausen unterstützt auch Digitalisierungsprojekte

Bei der Mitgliederversammlung entlasteten die Anwesenden den Vorstand des Kulturvereins für seine Arbeit im Vorjahr. Sie beschlossen außerdem den Finanzplan für 2022 und 2023. So soll Geld unter anderem ausgegeben werden für Förder- und Digitalisierungsprojekte im Wegemuseum, Vorträge, Frühlingsmarkt, „Schiffahrt-Trödel“ und Nikolausmarkt.

Auch Ausstellungen sind wieder geplant. Der „Alte Laden“, der noch bis zum 30. April Arbeiten der Malerin Ingeborg Görke zeigt, bleibt weiterhin Galerie. Am 7. Mai wird bereits zur nächsten Vernissage eingeladen. Zu sehen ist dann die Fotoschau mit dem Namen „Brandenburger Notizen“ von Lorenz Kienzle.

Von Sandra Bels