Die Flutkatastrophe im Süden und Westen der Bundesrepublik bewegt vom ersten Tag an auch Menschen in unserer Region. Für die Wusterhausener Landfrauen war schnell klar, welchen Beitrag sie innerhalb der Aktion „Deutschland hilft“ leisten können. Sie forderten weitere Vereine in der Großgemeinde Wusterhausen dazu auf, sich an einem Kuchenbasar zu beteiligen. Die Resonanz konnte sich sehen lassen.

Landfrauen Wusterhausen hatte aufgerufen

Und so drängten sich am Freitag pünktlich ab 10 Uhr die Kunden vor dem Pavillon auf dem Marktplatz, in dem Annemarie Jahnke-Schulz, Annemarie Neumann, Brigitte Kienle und Helga Wagner sowie Maren Müller die hausgemachten Spezialitäten anboten. Bereit gestellt wurden sie außer vom Landfrauenverein und den Wusterhausener Schützen auch von „Backwundern“ aus der Abteilung Fußball des SV Blau-Weiß Wusterhausen, des Kulturvereins und des Tennisclubs.

Die Kuchen gingen weg wie warme Semmeln. Quelle: Wolfgang Hörmann

Einige andere Privat-Kuchenbäcker kamen hinzu. Dabei punktete auch das Bürgermeisterhaus Schulz mit Kirsch-Heidelbeer-Streusel, angerichtet von Ehefrau Maria. „Ich finde die Initiative der Landfrauen großartig. Das verlangte einfach nach Unterstützung“, so der Wusterhausener Bürgermeister Philipp Schulz.

Geldspenden ergänzten das finanzielle Ergebnis des Basars, das letztlich bei 1340 Euro lag. Dazu beigetragen hatte auch eine Summe von den Verkäuferinnen des Hofladens der Stephanus-Stiftung in Heilbrunn. Viele Kunden rundete außerdem großzügig die Summe auf, die sie zu bezahlen hatten.

Nach zwei Stunden waren die Bleche leer

Nach weniger als zwei Stunden waren alle Bleche leer. Die Gemeindeverwaltung unterstützte die Aktion nicht nur damit, dass sie Bänke und Tische kostenlos zur Verfügung stellte und auf die normale Marktgebühr verzichtete. Eine Auktion gebrauchter Büromöbel aus dem Rathaus hatte zuvor schon knapp 900 Euro erbracht. Die Summe wurde auf 1000 Euro aufgerundet.

Mit weiteren 200 Euro der Wohnungsbaugesellschaft Wusterhausen geht sie als Unterstützung an die Kräfte vom Deutschen Roten Kreuz und an Helfer vom Technischen Hilfswerk.

