Wusterhausen: Mann bedrängt Frau an Badestelle

Wusterhausen

Ein Mann hat an einer Badestelle am Wusterhausener Klempowsee eine 31-jährige Frau bedrängt, die sich dort sonnte. Der Mann sprach die Frau am Samstagnachmittag an und griff sich während des Gesprächs in die Hose und massierte offenbar sein Genital, teilte die Polizei mit.

Danach setzte sich der Mann, den die Frau nicht kannte, neben die 31-Jährige und verwickelte sie in ein Gespräch, in welchem er betonte, Single zu sein. Die Frau notierte sich die Nummer des Mannes und verließ dann die Badestelle. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses auf. Die Ermittlungen dauern an.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline