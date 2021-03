Wusterhausen

Ein Mann hat am Montag in einem Wusterhausener Baumarkt die Kasse gestohlen. Der Unbekannte verwickelte um 8.45 Uhr einen Mitarbeiter des Marktes in ein Gespräch.

Er gab vor, verschiedene Waren kaufen und für den Abtransport mit seinem Auto vorfahren zu wollen. Als der Unbekannte das Geschäft verließ, nutzte er einen unbeobachteten Moment und stahl eine Kasse.

In dieser befand sich eine dreistellige Summe Bargeld, teilte die Polizei mit. Der Dieb riss die Kasse aus einer Verankerung. Der Gesamtschaden liegt bei mehr als 900 Euro.

Von MAZonline