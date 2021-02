Wusterhausen

Dauerwohnen auf dem Campingplatz ist nicht gestattet. Die bisher in Wusterhausen angewandte Praxis zum Umgang mit Mobilheimen – über Jahrzehnte mal mehr, mal weniger stillschweigend geduldet – hätte also nicht sein dürfen. Rechtssicherheit herzustellen, daran arbeiten Gemeinde- und Kreisverwaltung seit nunmehr über einem Jahr intensiv. Jetzt gibt es einen Lösungsansatz. Er soll dem Gemeinderat am 23. Februar vorgelegt werden.

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses haben sich vorab zu diesem Thema ausgetauscht. Das Gremium tagte am Dienstag in der Dosse-Halle und hatte sich angesichts der aktuellen Corona-Lage und der winterlichen Temperaturen eine straff geführte Sitzung verordnet. Ein wichtiger Punkt im gut einstündigen öffentlichen Teil betraf die Situation auf dem Campingplatz an der Wusterhausener Seestraße.

Dazu gibt es Überlegungen, die das Treiben am Seeufer völlig neu ordnen könnten: Der Platz – in der Beschlussvorlage als 9,8 Hektar großes Plangebiet bezeichnet – wird in zwei Hälften neu strukturiert. Im nördlichen Teil, der 4,3 Hektar misst, soll ein Areal festgesetzt werden mit dem Ziel, für die dort vorhandenen Mobilheime den Status eines „Wochenendhausgebietes“ zu erreichen.

Ein Ausschnitt aus dem Bebauungsplan für das „Wochenendhausgebiet und Campingplatz Seestraße" am Klempowsee in Wusterhausen – inklusive der sogenannten Freihaltezone am Seeufer für jedermann. Quelle: Gemeinde Wusterhausen/Plankontor (Entwurf)

Im südlichen Abschnitt, der 4,75 Hektar groß ist, wird ebenfalls statt einer Waldfläche das Sondergebiet „Camping“ bis an den Eichhörnchenweg herangezogen. Parallel zum Seeufer ist eine Grünfläche vorgesehen, begehbar für die Allgemeinheit.

Der Beschluss über den Bebauungsplan „Wochenendhausgebiet und Campingplatz Seestraße“ würde eine Festlegung der Gemeindevertreter von 2011 aufheben. Sie hatte den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Campingplatz- und Wochenendnutzung Wusterhausen“ zum Inhalt. Die Gleichsetzung von Mobilheimen mit einem Wochenendhaus war damals nicht deutlich herausgestellt worden.

Mit der Neuordnung würde ein Problem gelöst, das 1993 seinen Ursprung hatte. Der damalige Kreis Kyritz gestattete das Aufstellen von 62 Mobilheimen. Bis 2020 wurden daraus schließlich 68, „von denen keines sich mehr darstellt wie in der Genehmigung von 1993“, heißt es in den Erläuterungen zur Beschlussvorlage.

Mobilheime auf dem Campingplatz am Klempowsee in Wusterhausen. Viele Menschen wohnen inzwischen dauerhaft dort. Quelle: Wolfgang Hörmann (Archiv)

So habe es überall feste Ein- und Anbauten gegeben. Das Gebiet sei „deutlich dichter bebaut“ als nach Baunutzverordnung zulässig. Inzwischen hätten 60 Personen auf dem Platz ihren Hauptwohnsitz angemeldet. Dies sei weder auf einem Campingplatz noch in einem Wochenendhausgebiet gestattet.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatte deshalb 2019 Verstöße gegen das Baurecht angemeldet sowie Abbruchsverfügungen und Benutzungsverbote angekündigt. Im Dezember 2019 vereinbarten Campingplatzbetreiber und Landkreis die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem jetzt angestrebten Wochenendhausgebiet für die „Mobilheimer“ – allerdings nur, wenn es dabei gesetzestreu zugeht.

Das wird zur Entfernung von Anbauten ebenso führen wie zum Umzug der beliebten Behausungen an andere Standorte. Die dürfen dann künftig sowieso nur noch Nebenwohnsitze sein. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses empfahlen der Gemeindevertretung einstimmig diesen Plan.

