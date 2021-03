Wusterhausen: Ortsbeirat zieht nach zwei Jahren eine positive Zwischenbilanz

Wusterhausen

Zwei Jahre liegen hinter dem Ortsbeirat in Wusterhausen. Für Ortsvorsteherin Petra Buschke war es deshalb Zeit, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Viele Dinge haben sich inzwischen eingespielt und funktionieren gut, so ihre Einschätzung. Sie freut sich darüber, dass die neu eingeführten Bürgersprechstunden und die öffentlichen Sitzungen gut von den Wusterhausener angenommen werden. Und nicht nur von ihnen. „Wir haben immer wieder auch Besuch von den Bantikowern“, sagt Petra Buschke. Deren Anliegen leiten die Wusterhausener dann an den benachbarten Ortsvorsteher weiter.

Wusterhausener Ortsbeirat hat sich überall vorgestellt

Der Ortsbeirat, zu dem auch Jacqueline Salih und Raffael Eichmann gehören, hat sich in den vergangenen Jahren vielerorts vorgestellt. „Wir waren zu Gast im Seniorenclub, im Jugendclub, bei den Vereinen und arbeiten am Runden Tisch von Kinder- und Jugendkoordinatorin Anna Behrend mit“, so Petra Buschke.

Ehrungen der Wusterhausener Jubilare ist wichtig für den Ortsbeirat

Durch Corona sei die Arbeit nicht immer einfach, aber der Ortsbeirat versuche weiterhin wie zuvor für die Bürger da zu sein. So sieht das Trio zum Beispiel gerade jetzt die Ehrungen der Jubilare als besondere Aufgabe. „Sie ist vor allem dankbar“, sagt die Ortsvorsteherin. Es sei wichtig besonders jetzt den Senioren zu zeigen, dass jemand für sie da ist und an sie denkt, so Petra Buschke. Deshalb werden die persönlichen Besuche fortgeführt, natürlich unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.

Weihnachtsfeier für die Senioren eingeführt

Neu eingeführt hatte der Ortsbeirat eine Weihnachtsfeier für die Senioren. Im Dezember 2019 fand sie erstmals statt. 2020 musste sie aber wegen Corona ausfallen. Auch der Frühjahrsputz fand pandemiebedingt nicht statt. „Aber wir hatten die Wusterhausener dazu aufgerufen individuell vor ihren Haustüren für Sauberkeit zu sorgen“, so Petra Buschke. Dieses Jahr soll das ähnlich laufen. Einen Termin für den Frühjahrsputz will der Ortsbeirat demnächst bekannt geben.

Ausbildung der Gesundheitsbuddys geht weiter

Fortgesetzt werden soll auch die Veranstaltungsreihe „Gesundheitsbuddy“, bei der wegen Corona bisher nur die Hälfte der geplanten Kurse stattfinden konnte. „Es geht weiter“, versicherte Petra Buschke. Innerhalb des Projektes werden so genannte ehrenamtliche Alltagshelfer ausgebildet. Dabei geht es unter anderem um Verständnis für Probleme, die im Alter auftreten können, und es wird gelehrt, Widerstandskräfte von Senioren zu stärken und ihre Lebensqualität zu verbessern. Das Angebot ist für diejenigen, die selber oder in ihrer Umgebung mit dem Älterwerden konfrontiert sind, und wird über den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Alter Laden wird mehr und mehr zum Gemeinderaum

Erfreut ist der Ortsbeirat darüber, dass es immer besser gelingt, Flüchtlinge Schritt für Schritt in das Gemeindeleben zu integrieren. Der Alte Laden im Herbstschen Haus spiele dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Er entwickelt sich laut Ortsbeirat mittlerweile zu einer Art Gemeinderaum, den man unkompliziert und auch mal kurzfristig nutzen darf, zum Beispiel für die Hilfe bei den Hausaufgaben oder Gespräche und andere Treffen.

Petra Buschke übergab Philipp Schulz mit dem roten Blumentopf symbolisch die neuen Blumenkübel auf dem Marktplatz. Quelle: Sandra Bels

Ortsbeirat übergibt Blumenkübel an den Wusterhausener Bürgermeister

Angeregt durch die Stadtsanierungsgesellschaft BIG Städtebau und mit Hilfe von Geldgebern wie der Sparkasse, der Apotheke und der Wohnungsbaugesellschaft und der Stadt ist es dem Ortsbeirat gelungen, im November die 13 neuen feuerroten Blumenkübel aufzustellen und zu bepflanzen. Die offizielle Übergabe an den Bürgermeister erfolgte in der Ortsbeiratssitzung. Petra Buschke überreichte Philipp Schulz eine Pflanze im roten Topf. Sie lobte auch die guten Gespräche mit der Verwaltung. Gleichzeitig wünschte sie sich mehr Beteiligung des Ortsbeirates von Seiten des Rathauses, wenn es um Themen geht, die die Stadt betreffen. Abschließend konstatierte die Ortsvorsteherin: „Wir haben Reserven und wir wollen die nächsten Jahre mit vielen Initiativen weiter bestreiten.“

Von Sandra Bels