Wusterhausen: Projekttage, Gespräche und Ausflüge für junge Leute in den Sommerferien

Wusterhausen

Spiel und Spaß in den Sommerferien, das bietet Anna Behrend für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Wusterhausen an. Die Kinder- und Jugendkoordinatorin hat in den vergangenen Wochen verschiedene Ferienprojekte entwickelt. Sie sagt: „Für alle Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde wird es Angebote geben.“

Wegen der Coronapandemie und der daraus resultierenden teilweise schnellen Entwicklungen können die Projekte jedoch nur kurzfristig geplant werden. Daher stehen noch nicht alle Termine final fest. „Was aber schon jetzt klar ist, dass es offene Treffs sowie kreative Angebote geben wird“, so Anna Behrend. Sie plant in den kommenden Wochen verschiedene Projekttage.

Anzeige

„Raumpioniere“ treffen sich wieder

Schon am heutigen Freitag treffen sich das erste Mal nach der Kontaktsperre die „Raumpioniere“ wieder. Die Gruppe aus Kindern und Jugendlichen stellt sich die Frage, was sie vor Ort ändern möchte und wie sie ihre Ideen kreativ Wirklichkeit werden lassen kann.

Weitere MAZ+ Artikel

Neue Mitstreiter sind ausdrücklich willkommen. Im vergangenen Jahr hatten die Raumpioniere die Umgestaltung des Jugendclubs in Wusterhausen geplant und gemeinsam mit der Hilfe von Anna Behrend umgesetzt. Am Freitag und Samstag starten die „Raumpioniere“ nun mit der Frage: Wie können wir in Wusterhausen digital zusammenarbeiten? Sie werden verschiedene Apps für Smartphones kennenlernen und am Samstag ein kleines Filmprojekt starten.

Beim Projekt „Raumpioniere" in Wusterhausen haben Kinder und Jugendliche bereits für den Jugendclub eine Feuerstelle und Sitzmöbel gebaut.. Quelle: Sandra Bels

Medienpädagogin kommt in den Jugendclub

Mit dabei ist eine Medienpädagogin aus Berlin, die den Kindern und Jugendlichen digitale Tools zeigt, die helfen können, sich als Gruppe besser zu organisieren. Außerdem ist der neue mobile Kinder- und Jugendarbeiter, Max Zimmermann, da. „Wegen der Kontaktsperre hatte er schwierige Startbedingungen, jetzt kann er seine Arbeit aber aufnehmen“, freut sich Anna Behrend.

Projekt von 2019 wird fortgesetzt

Das Projekt „Raumpioniere“ startete 2019 als gefördertes Kooperationsprojekt der Gemeinde Wusterhausen und der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Junge Leute schufen vor Ort etwas Neues für ihre Generation und wurden von Erwachsenen unterstützt. Das mit 3000 Euro geförderte Projekt endete 2019. Da stand für Anna Behrend bereits fest, dass sie es für Wusterhausen innerhalb ihrer Arbeit in diesem Jahr weiterführen wird.

In den folgenden Wochen treffen sich die Kinder und Jugendlichen dann immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr. „Jeder kann Teil der Raumpionieren werden“, sagt Anna Behrend. Treffpunkt ist immer der Jugendclub an der Promenade 25.

Kinderrechte werden vermittelt

Am 2. Juli stellen sich die Kinder und Jugendlichen die Frage „Und wer hört uns zu?“. Es geht um ihre Sicht auf die Region und wie sie sich Gehör verschaffen können. „Bei dem Projekttag lernen sie auch die Kinderrechte kennen“, so die Koordinatorin. Zu Beginn gestalten alle Teilnehmer gemeinsam eine Karte von Wusterhausen mit den Orten, die ihnen wichtig sind. Die Karte wird später in eine digitale Stadtrallye übertragen, die mit dem Smartphone erkundet werden kann. Das Treffen findet von 12 bis 14 Uhr im Jugendclub statt.

Für den 7. Juli ist dann ein Ausflug ins Strandbad geplant. Mit dabei ist das Awo-Familienzentrum „Mittendrin“. Am 13. Juli soll es einen Mädchentreff ab 13 Uhr im Jugendclub geben. Auch Abschlussklassen-Treffen sind geplant.

Termine auf der Internetseite von Wusterhausen

Anna Behrend geht davon aus, dass weitere Termine dazu kommen werden, die dann auch auf der Internetseite der Gemeinde Wusterhausen zu finden sind. Die Kinder- und Jugendkoordinatorin steht Familien bei Fragen zur Verfügung.

Bürgermeister Philipp Schulz ist erleichtert darüber, dass neben den Kitas nun auch die offene Jugendarbeit sowie Sport- und Freizeitvereine wieder mit Projekten vor Ort starten können. Er sagt: „Ich freue mich über die Ferienangebote in Wusterhausen.“ Für Kinder und Eltern sei es eine herausfordernde Zeit und deshalb umso wichtiger, dass die Gemeinde Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche bieten kann. „Ich danke allen Akteuren und Vereinen, die sich trotz der besonderen Lage auf den Weg machen und die Jugendarbeit in Wusterhausen wieder beleben“, so Schulz.

Für alle Angebote wird um eine Anmeldung bis drei Tage im Voraus gebeten. Dafür reicht eine E-Mail an jugend@wusterhausen.de mit Name und Alter. Auch über Instagram kann eine Nachricht an @jugend.wusterhausen geschickt werden.

Von Sandra Bels