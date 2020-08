Wusterhausen: Reederei 5 Seen darf den Steg am Uferweg vertraglich nutzen

Wusterhausen

Es ist keine Lösung auf Dauer, aber ein Anfang. Die Reederei 5 Seen darf den Steg am Uferweg in Wusterhausen ab sofort für das Ein- und Aussteigen der Passagiere von der „Neptun“ nutzen. Dafür hat sie einen Vertrag mit der Gemeinde Wusterhausen unterzeichnet. Das war von Bürgermeister Philipp Schulz zu erfahren.

Kein Weg zurück in die Dentlerschen Hallen

In den vergangenen Wochen gab es viele Meinungen zu diesem Thema. Immer wieder wurde auch gefragt, wie die Kommunen Kyritz und Wusterhausen zusammen arbeiten und was die Bürgermeister und Gemeindevertreter für den Erhalt der Fahrgastschifffahrt getan haben. Denn: Der Weg für die Reederei zurück in die Dentlerschen Schiffshallen ist und bleibt weiter versperrt. „Daran änderte auch ein Gespräch zwischen Jens-Peter Dentler und mir nichts“, so Philipp Schulz. Zu groß seien von Dentler geschilderten Verfehlungen der Reederei gewesen, eine Rückkehr sei ausgeschlossen.

Auch der Tourismus braucht eine Lösung

Schulz sagt, dass er Dentlers Handeln nachvollziehen kann. Die Gemeinde hätte wohl nicht anders reagiert. Schulz ist sich auch sicher, dass nun aber eine Diskussion über die genauen Verfehlungen nicht zielführend wäre und die Situation auch nicht verbessern würde. Damit der Tourismus und das Ansehen der Region keinen weiteren Schaden nimmt, musste eine Lösung her.

Die Reederei hatte laut Schulz zunächst im Sinn, den Anlegesteg am Tennisplatz zu kaufen, und stellte den entsprechenden Antrag dafür. „Wir haben zusammen mit den Gemeindevertretern die Vor- und Nachteile eines Verkaufs gründlich abgewogen und uns dagegen entschieden“, so der Bürgermeister.

Gemeinde Wusterhausen will den Steg behalten

Auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Oliver Grube, sagt: „Wir wollen uns den Steg nicht aus der Hand nehmen lassen.“ Wusterhausen würde mit einem Verkauf den Einfluss an dieser Stelle des Sees verlieren. Zudem hätte der Verkauf das Problem nicht gelöst, ebenso, dass es keine Ver- und Entsorgungseinrichtungen an dieser Stelle gibt sowie keine Zufahrten für Pkw und Lkw.

„Dennoch ist es wichtig für den Tourismus, der Fahrgastschifffahrt eine zweite Chance einzuräumen“, sagt der Bürgermeister. Er geht davon aus, dass die Reederei aus der Vergangenheit gelernt hat und die neue Möglichkeit nutzen wird und sich auch vertragskonform verhält. Die Vertragsunterzeichnung mit der Geschäftsführerin der Reederei 5 Seen, Renate Bischof bezeichnet Schulz deshalb als Meilenstein.

Bauhof hat den Steg ausgebessert

Der Bauhof wurden anschließend beauftragt, Ausbesserungsarbeiten am Steg vorzunehmen. Einzelne morsche Bretter wurden ausgetauscht. „Wir haben die Beanstandungen, die der Tüv in seinem Bericht angegeben hatte, damit abgestellt“, so der Bürgermeister.

Die „Neptun" liegt jetzt mit Erlaubnis am Steg im Uferweg von Wusterhausen. Quelle: Wolfgang Hörmann

In Angriff genommen wurde auch das Problem der Fäkalienentsorgung. Die Firma Alisch kam zum Abpumpen. Das Entsorgungsfahrzeug musste dafür den Uferweg entlangfahren, was unter Aufsicht eines Mitarbeiters der Gemeindeverwaltung geschah, wie Schulz berichtet.

Der Weg ist für schwere Technik nicht geeignet

Der Weg ist eigentlich nicht für das Befahren mit schwerer Technik geeignet. Das war nur möglich, weil er zum Zeitpunkt der Benutzung nicht durchfeuchtet war, wie vom Bürgermeister zu erfahren war. Aktuell sieht das wieder anders aus. Die Reederei habe jedoch versichert, die künftige Ver- und Entsorgung wieder über die Kyritzer Seeseite zu erledigen, wenn dort die Bauarbeiten am Seeufer abgeschlossen sind. Das Abpumpen am Anlegesteg in Wusterhausen sei eine Ausnahme gewesen, so Schulz.

Darüber hinaus hat die Reederei eine Ausnahmegenehmigung für das Befahren des Uferweges vom Volksgarten bis zum Anlegesteg beantragt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Reederei lässt die Statik prüfen

Weiterhin war zu erfahren, dass die Reederei durch eine Firma prüfen lassen will, inwiefern der Anlegesteg in Wusterhausen künftig als dauerhafter Liegeplatz genutzt werden könnte. „Denn ohne zu wissen, ob der Steg den Belastungen standhält, kann ihn die Gemeinde der Reederei nicht als dauerhaften Liegeplatz vermieten“, sagt Schulz. Eigentlich sei er dafür ja auch nie angedacht gewesen.

Kyritz und Wusterhausen haben ihren Beitrag geleistet

Wenn aber der Liegeplatz in Wusterhausen am Anlegesteg statisch geeignet sein sollte und die Reederei weitere konstruktive Vorschläge für die Nutzung macht sowie die Ver- und Entsorgung der Fäkalien in Kyritz vornimmt, könnte der Betrieb der Fahrgastschifffahrt erhalten bleiben, denkt der Bürgermeister. Sowohl Kyritz als auch Wusterhausen hätten jetzt ihren Beitrag dazu geleistet. „Alles Weitere liegt im Geschick der Reederei“, sagt Schulz.

Von Sandra Bels