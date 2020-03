Robobus-Betreiber stellt Verkehr teilweise ein – Autofahrer manipulieren Sensoren

Wusterhausen

Der automatisiert fahrende Bus in Wusterhausen ( Ostprignitz-Ruppin) verkehrt derzeit nicht durch die Seestraße zum Horstberg. Dieser dritte Streckenabschnitt durch die Stadt war erst Ende des vergangenen Jahres eröffnet worden. Doch nun wurde er vorübergehend eingestellt.

Der Grund: Autofahrer bremsen den Robobus aus. Der muss dann immer wieder Notstopps einlegen. Auf der Seestraße ist es laut Ulrich Steffen, Geschäftsführer des Betreibers ORP, am Schlimmsten. Dort wurde zeitweise – dem Robobus zuliebe – die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer eingeschränkt. Aber Steffen hat beobachtet, dass sich nur wenige Autofahrer an diese Vorschrift halten.

Ob sie sich einen Spaß daraus machen, den Bus auszubremsen, oder ob das unbewusst passiert, kann Steffen nicht sagen. Fakt ist aber, dass die vielen Notstopps ein Sicherheitsrisiko für die Fahrgäste und auch für den mitfahrenden Operator sind.

Für den Begleitfahrer und die Fahrgäste sind die vielen Notstopps in der Seestraße ein Sicherheitsrisiko. Quelle: Sandra Bels

Die Robobus-Sensoren sind sehr empfindlich. Nähert sich ein Auto zu schnell für den Bus, der nur 15 km/h fährt, stoppt dieser sofort. Steffen hat zum Beispiel beobachtet und von der Begleitfahrern erfahren, dass mancher Verkehrsteilnehmer kurz vor dem Bus noch einmal richtig aufs Gaspedal drückt und dann abbremst. Das findet er unverantwortlich. „Immerhin sitzen Fahrgäste im Bus“, so Steffen.

Hersteller wird seine Software anpassen

Die ORP hat deshalb den Hersteller, die Firma Easy Mile, angeschrieben und über die Situation informiert. Easy Mile will jetzt einige Software-Anpassungen vornehmen, war von Steffen zu erfahren. Sie sollen dafür sorgen, dass Notstopps nicht mehr so häufig vorkommen.

Das geschieht kommende Woche, am 9. und 10. März. „An diesen beiden Tagen müssen wir den Robobus deshalb auch komplett außer Betrieb nehmen“, so der Geschäftsführer. Ob er der Bus danach wieder zum Horstberg fahren kann muss sich erst zeigen. Der erste und zweite Streckenabschnitt zum Aldi- und Netto-Markt in Wusterhausen und durch die Innenstadt sind aber weiterhin nutzbar und werden es auch nach der Softwarenanpassung sein.

Fahrgäste für ein Interview gesucht

Darüber hinaus sind die TU Dresden und die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) auf der Suche nach Wusterhausenern, die an einem Gespräch über den fahrerlosen Bus teilnehmen möchten. Bislang haben sich zwei Interessenten gemeldet. Gebraucht werden acht bis zwölf. Das Gespräch findet im April statt und dauert etwa drei Stunden.

Im Interview werden die Meinungen von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern wie Pkw- und Radfahrern, aber auch Fußgängern zum fahrerlosen Busbetrieb diskutiert. Die Ergebnisse fließen in den Forschungsbericht zum Bus mit ein. Das Pilotprojekt in Wusterhausen endet im Juni. Die Stadt hat Europas längste Teststrecke im automatisierten Linienbetrieb.

Weitere Informationen dazu telefonisch unter 0351/46 33 66 73.

