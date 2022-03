Wusterhausen

Aus aktuellem Anlass hat die Phronesis Diskurswerkstatt in Wusterhausen eine Lesung mit Texten aus der ­Ukraine organisiert. Die Schauspielerin Stella Adorf liest am Dienstag, 22. März, um 19 Uhr unter der Überschrift „Gegen die Hoffnung, hoffe ich“ in der ­Galerie Alter Laden.

Stella Adorf spielte im Film „Brecht“ (2019) mit

Krieg und Frieden, Hoffnung und Verzweiflung, Freiheit und Tod lagen in der Ukraine bereits seit 2014 mit der Besetzung der Krim nah beieinander. Schriftsteller, Wissenschaftler und Journalisten aus der Ukraine sollen an diesem Abend zu Wort kommen. Stella Adorf leiht ihnen ihre Stimme und liest Texte, Gedichte, Essays aktueller Literatur. Die Veranstaltung ist den Menschen gewidmet, die nach Deutschland kommen.

Stella Adorf spielt unter anderem an den Münchener Kammerspielen. Sie hat in diversen Fernsehfilmen mitgewirkt wie in „Brecht“ (2019).

In Wusterhausen werden Spenden gesammelt

Wegen der begrenzten Plätze wird dringend um Voranmeldung beziehungsweise Online-Buchung gebeten. Der Eintritt beträgt 6 Euro. Für den Einlass gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Besucher ­werden gebeten, die Nachweise bereitzuhalten und eine FFP2-Maske zu tragen. Die Lesung wird unterstützt von Kulturverein, Wegemuseum und Bibliothek.

Bei der Veranstaltung wird eine Spendenbox aufgestellt. Die gesammelten Spenden werden auf das vom Landkreis bereit­gestellte Spendenkonto eingezahlt.

Von MAZonline