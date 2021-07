Wusterhausen: Statt des Altstadtfestes gibt es diesmal den Tag der offenen Höfe

Der Tag der offenen Höfe ersetzt am 17. Juli das wegen Corona ausgefallene Altstadtfest in Wusterhausen. Es gibt ein Programm mit Musik und Handwerkskunst. Abends ist Kino im Volksgarten.

Das DDR-Zweiradmuseum von Dieter Scholtz (v.) ist am Tag der offenen Höfe heute in einer Woche in Wusterhausen auch geöffnet. Quelle: Sandra Bels