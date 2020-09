Wusterhausen: Verwaltung zieht bald ins sanierte Rathaus

Wusterhausen

Im sanierten Wusterhausener Rathaus stehen die Möbel. Am Dienstag dieser Woche ließ der Auftragnehmer, die Firma Vogt-Büroausstattung aus Wittstock und Wittenberge, in drei Sattelzügen die größtenteils vormontierten Schränke, Schreibtische, Sitzgarnituren und Regale anliefern. Über einen Speziallift wurden sie an Ort und Stelle platziert.

Das Aufstellen und Anbringen war am Mittwoch noch in vollem Gange. Dabei arbeitet das Unternehmen mit einem Tischlerbetrieb zusammen. Am Donnerstag und am Freitag bekommen die Arbeitsräume den letzten Schliff. ­Firmeninhaber Bernd Vogt war seit Dienstag an allen Tagen vor Ort.

Alte Möbel werden weiterhin genutzt

„Die Möbellieferung ist planmäßig erfolgt“, sagt Vizebürgermeister Jürgen Gottschalk. Bis auf „Bestandsmöbel“, also liebgewordene beziehungsweise noch gut nutzungsfähige Teile aus den Amtsstuben, bekam das Rathaus eine komplett neue Möblierung.

Was nicht mehr mit umzieht, bleibt im Besitz der Gemeindeverwaltung. „Wir werden sie unseren Kindertagesstätten, den Ortsteilen für ihre Dorfgemeinschaftshäuser oder Vereinen anbieten“, so Jürgen Gottschalk. Für Nachnutzer der ehemaligen Schule, erbaut 1905 und so wichtig wie eh und je, bliebe ebenfalls Inventar in den Räumen.

Auch die Feuerwehr soll profitieren

Nutznießer wird damit in absehbarer Zeit auch die Wusterhausener Feuerwehr sein. „Nach dem Brand im Gerätehaus und seiner Instandsetzung ist das Depot nicht mehr als eine bessere Garage. Bis es einen Neubau gibt, können die Kameraden einige Räume im alten Schulhaus nutzen. Für Fortbildungen ist das unerlässlich“, hatte Bürgermeister Philipp Schulz den Gemeindevertretern bei ihrer Sitzung am Dienstagabend in der Dosse-Halle mitgeteilt.

Neben einem Personenaufzug gibt es im Rathaus nun auch diese Hebeliftanlage. Mit ihrer Hilfe lässt sich ein Höhenunterschied zwischen Haupthaus und Nebengebäude überwinden. Quelle: Wolfgang Hörmann

Dazu muss erst einmal Platz geschaffen werden. Auch darauf ging der Bürgermeister ein. „Auf der Rathaus-Baustelle laufen die Schlussabnahmen und Restarbeiten Der Rückzug aus der alten Schule zum Markt ist für die 44. Kalenderwoche vorgesehen.“ Gemeint ist damit also der Zeitraum ab dem 26. Oktober.

Am 10. November wird die Arbeitsgemeinschaft der Städte mit historischen Stadtkernen das sanierte Gebäude als „Denkmal des Monats“ würdigen.

Von Wolfgang Hörmann