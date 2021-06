Wusterhausen: Wegen Corona offene Höfe statt Altstadtfest

Wusterhausen

Nachdem das Altstadtfest in Wusterhausen wegen Corona 2020 ausgefallen war und bis vor kurzem auch noch keine Aussicht auf ein großes Fest in diesem Jahr bestand, hat sich das Festkomitee eine Alternative ausgedacht. Es ist der „Tag der offenen Höfe“. Er findet am 17. Juli statt.

„Wegen Corona verzichten wir dabei auf ein Programm auf dem Marktplatz und eine Bühne“, so Festkomitee-Sprecherin Jacqueline Salih. Dafür verspricht sie aber viele kleine Höhepunkte in den Hofeinfahrten und auf den Höfen rund um den Marktplatz. Sie kündigt außerdem kleine musikalische Überraschungen an, die auf den Höfen von den Gästen entdeckt werden sollen und deshalb noch nicht verraten werden.

Wusterhausener Vereine auf einem Hof

Hinter dem Haus am Markt 9 wird es einen Vereinshof geben, auf dem sich die Vereine der Stadt mit Aktionen präsentieren können. „Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, auf sich aufmerksam zu machen“, sagt Jacqueline Salih. Gleichzeitig hofft sie, dass sich noch ein paar mehr Vereine beteiligen. Mit dabei sind schon die Schützen, der Tennisclub und die Fußballer.

Landfrauen Wusterhausen backen Kuchen

Auf den Höfen zu finden sind außerdem Korbflechter, Töpfer und Messerschleifer. Es gibt Leckeres vom Grill, Säfte, Honig und die Landfrauen übernehmen die Versorgung mit selbst gebackenem Kuchen. Geplant ist auch ein Trödelhof. Der Museumshof beteiligt sich mit den Raumpionieren. Der Kulturverein zeigt, wie Blumenkränze geflochten werden. Die Geschäfte rings um den Marktplatz sind geöffnet. Auch ein Besuch des DDR-Zweiradmuseums von Dieter und Christian Scholtz ist möglich. In der Kirche werden stündlich kleine Orgelkonzerte zu hören sein.

Open-Air-Kino im Volksgarten von Wusterhausen

Die Höfe sind ab 11 Uhr bis in den frühen Abend hinein geöffnet. Gegen 21 Uhr plant das Festkomitee die Abschlussaktion. Zusammen mit dem Kino Astoria in Wittstock wird zum Open-Air-Kino in den Volksgarten eingeladen. Jacqueline Salih empfiehlt allen Besuchern, sich etwas zum Sitzen mitzubringen. Gezeigt wird der Film „Die Brücke“. Die Außenaufnahmen für den Defa-Film entstanden zum großen Teil in Wusterhausen. Ronny Lessmann will als Vorfilm eine kurze Dokumentation über Wusterhausen zusammen stellen.

Wusterhausen verzichtet auf Standgebühren

Wegen der schwierigen Bedingungen in der Coronapandemie verzichtet die Gemeinde Wusterhausen am „Tag der offenen Höfe“ auf die Standgebühren. Jacqueline Salih freut sich, dass diese Ausnahmeregelung getroffen wurde. Sie sagt: „Es ist zwar ein eingedampftes Altstadtfest, dafür aber mit vielen kleinen Höhepunkten.“

Wusterhausener Festkomitee plant schon ein paar Monate

Die Organisation des Aktionstages nimmt schon ein paar Monate in Anspruch, war von der Festkomitee-Sprecherin zu erfahren. Zunächst wurden die Hauseigentümer angeschrieben, aber auch mögliche Handwerker und andere Standbetreiber. Das Festkomitee arbeitet derzeit an einem Flyer mit Hofplan für den Tag. Auch Plakate sollen noch gedruckt werden. „Wir denken derzeit noch über ein Erkennungszeichen für die Höfe nach, die sich beteiligen“, so die Sprecherin. Sie ist froh, dass mit den neuen Coronaregelungen nun auch wieder Treffen in Präsenz möglich werden. Bislang hatte sich das Festkomitee nur per Telefonkonferenz besprochen.

Von Sandra Bels