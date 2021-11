Wusterhausen

Der Alte Laden Am Markt 3 in Wusterhausen ist seit Freitag wieder Corona-Testzentrum. Wie schon in der ersten Jahreshälfte bietet Apothekerin Claudia Rückborn von der Lilien-Apotheke die offiziell anerkannten Tests an. Sie hat dafür eigens Mitarbeiter engagiert.

Geöffnet ist bis auf weiteres montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr. „An den Zeiten kann sich je nach Bedarf noch etwas ändern“, sagt Claudia Rückborn. Sie empfiehlt Besuchern zudem, sich auf der Facebook-Seite der Lilien-Apotheke kundig zu machen. „Auch, weil der Raum gelegentlich noch für andere Sachen genutzt wird.“

Kostenlose Corona-Tests für Wusterhausen

Bezahlen muss man für den Corona-Test nicht. „Jeder Bürger hat mindestens einmal die Woche Anspruch auf einen kostenlosen Test“, stellt die Apothekerin klar. Die amtlichen Testzertifikate gebe es direkt vor Ort digital oder als Ausdruck. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. „Ganz wichtig ist aber, dass man nicht mit Corona-Symptomen hierher kommt.“

„Es ist gut, dass wir allen Wusterhausenern, die getestet werden müssen, wieder kurze Wege ermöglichen“, erklärte Bürgermeister Philipp Schulz am Freitag. Die Gemeinde Wusterhausen verzichtet für die Nutzung des Alten Ladens auf eine Miete.

Museum und Bibliothek profitieren

Claudia Rückborn hat sich mit einer Spende für Bibliothek und Wegemuseum revanchiert. „Wir konnten richtig schön Medien einkaufen“, freut sich Bibliotheksleiterin Kerstin Jonas. Über 140 Bücher, CDs, Videos ergänzen nun den Bestand. Die Leiterin des Wegemuseums Katharina Zimmermann kündigte an, die Spende für eine öffentliche Vortragsreihe zur lokalen und regionalen Geschichte einzusetzen. „Spätestens im April werden wir damit loslegen.“

Von Alexander Beckmann