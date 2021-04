Wusterhausen erhöht den Strandbadeintritt

Wusterhausen

Es wurde lange diskutiert. Am Ende hat der Kultur- und Sozialausschuss der Gemeindevertretung Wusterhausen die neuen Preise für das Strandbad noch einmal minimal erhöht. Den Ausschussmitgliedern lag der Entwurf einer Gebührenordnung vor, die von der Verwaltung zusammen mit dem Strandbadteam erarbeitet wurde. „Wir haben die minimale Erhöhung der Preise für Tretboote, Saisonkarten und Gruppenkarten empfohlen“, so der Ausschussvorsitzende Raffael Eichmann.

Neu in die Gebührenordnung aufgenommen wurde ein Entgelt für das Stand up-Paddling. Es habe zahlreiche Nachfragen im vergangenen Jahr dazu gegeben, so Eichmann. Denn diese mittlerweile sehr beliebte Sportart auf dem Wasser hat auch in Wusterhausen Fans. „Wir haben deshalb Boards für Kinder und Erwachsene angeschafft und hoffen, dass sie gut angenommen werden“, sagt der Auschussvorsitzende.

Preise im Bootsverleih Wusterhausen seit Jahren stabil

Mit der neuen Entgeltregelung wird vorgeschlagen, insbesondere die Preise für die Tageskarte zu erhöhen, die Zehnerkarten anzupassen, sowie die Verleihpreise für die Tretboote moderat um einen Euro zu erhöhen. Die Preise des Bootsverleihs sind seit 16 Jahren nicht verändert worden. Die letzte Anpassung der Entgeltordnung stammt aus dem Jahr 2016. Damals wurde auch eine Feierabendkarte eingeführt. Außerdem gab es Anpassungen bei den Einzelkarten. Alle übrigen Eintrittsgelder wie beispielsweise die Saisonkarten sind seit 2013 durchweg konstant geblieben.

Strandbad Wusterhausen: Die Saisonvorbereitungen kommen voran. Quelle: Sandra Bels

Wusterhausen liegt bei den Preisen noch unter dem Durchschnitt

Allerdings ergab sich in den vergangenen Jahren auch ein verhältnismäßig hoher Zuschussbedarf für das Freibad, der sich im niedrigen Kostendeckungsgrad zeigt, hat die Verwaltung festgestellt. Deshalb künftig ein kostendeckendes Entgelt zu erheben, scheidet aber aus. Dennoch müssen die Preise auch wegen Haushaltskonsolidierung angepasst werden, heißt es im Beschluss. Ein weiterer Grund ist, dass die Preise in Wusterhausen im Vergleich zu anderen Bädern wie dem Strandbad Kyritz (Tageskarte 3 Euro, Saisonkarte 95 Euro) oder dem Jahnbad in Neuruppin (Tageskarte 3,50 Euro) weit unter dem Durchschnitt liegen.

Wusterhausener Strandbad bekommt neuen Spielplatz

Nicht zuletzt auch wegen der weitreichenden Sanierungsarbeiten am Badesteg und dem Neubau eines Spielplatzes halten sowohl die Gemeinde als auch die Ausschussmitglieder eine moderate Preiserhöhung für vertretbar. Die vorbereitenden Arbeiten für den Spielplatz sind abgeschlossen. Anfang Mai sollen die Spielgeräte aufgebaut werden.

Liegen für zwei Personen und Schließfächer

Gearbeitet wird außerdem an neuen Sitzmöglichkeiten für Badegäste und übergroßen Strandliegen, auf denen zwei Personen Platz haben. Letztere stehen schon im Strandbad bereit, müssen nur noch an ihren Platz gebracht werden. Es wird weitere kostenfreie Angebote wie einen Schließfachschrank, Duschen mit warmem Wasser und ein neu gestaltetes Beachvolleyballfeld geben. „Wir hoffen, dass wir damit das Bad noch attraktiver machen können“, so Raffael Eichmann. Bei den Besucherzahlen sei schon jetzt eine Steigerung zum Vergleich zu den vergangenen Jahren zu sehen, fügt er an.

Wusterhausener Strandbad soll Mitte Mai eröffnen

Alle Beteiligten hoffen jetzt, dass die Strandbadsaison wie geplant am 15. Mai beginnen kann. Platz zum Abstand halten, ist ausreichend da. Corona ist bei den Plänen nämlich ein nicht zu unterschätzender Faktor. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Eröffnung deshalb weiter gen Ende Mai verschoben. Schwimmmeister Jörg Bohnsack steht mit seinem Team in den Startlöchern. Für die Ferienzeit wird er Verstärkung in Form eines Rettungsschwimmers bekommen, war von Raffael Eichmann zu erfahren.

Über die neuen Preise müssen am 27. April noch der Haupt- und Finanzausschuss beraten und am 11. Mai die Gemeindevertreter abstimmen. Eichmann geht davon aus, dass die Ideen des Kultur- und Sozialausschusses aber von beiden Gremien mitgetragen werden.

Von Sandra Bels