Wusterhausen

Erster Eindruck: die ultimative Sticker-Orgie. Die gelben Transparente am Sonnabend auf dem Wusterhausener Marktplatz trugen Hunderte, wenn nicht Tausende von Klebepunkten. Dabei fitzelte das Team vom Landesjugendring die kleinen Aufkleber pausenlos wieder ab, um Platz für neue zu schaffen.

Aber genau so funktioniert er nun mal, der Wahl-O-Mat zum Anfassen. Er ist die physische Umsetzung des aus dem Internet bekannten Informationswerkzeugs Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung und will in dieser Form vor allem jungen Leuten die Ziele der zur Bundestagswahl antretenden Parteien nahe bringen.

Wusterhausener konnten Positionen prüfen

Das Prinzip ist einfach: Die Macher stellten gemeinsam mit Bürgern und Experten 38 Thesen zu unterschiedlichen politischen Themen auf – von „Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten“ bis „Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben“. Alle Parteien erhielten dann Gelegenheit, sich zu diesen Aussagen zu positionieren.

Auf dem Wusterhausener Marktplatz konnte es ihnen am Sonnabend dann jedermann nachtun: ja, nein, unentschieden. Dann wird die Übereinstimmung verglichen. So ähnlich läuft es auch beim Original im Internet – bloß, dass man da nicht an den Klebepunkten sehen kann, wie viele Leute vorher schon eine These befürwortet oder abgelehnt haben.

Landesjugendring will Erstwähler erreichen

Allzu bierernst darf man das Ganze nicht nehmen. 40 Parteien anhand von 38 sehr kurzen Fragen zuverlässig zu unterscheiden, ist nahezu aussichtslos. „Es soll ein Denkanstoß sein, sich mit den Themen zu beschäftigen“, erklärt Lukas Brömmling vom Landesjugendring. „Wir wenden uns vor allem an Erstwähler.“ Noch bis zur Wahl seien er und seine Mitstreiter in ganz Brandenburg unterwegs.

„Wir versuchen natürlich Erklärungen zu liefern“, ergänzt Wiebke Ilsitz. „Es gibt ja einige Thesen, die für junge Leute schwer einzuordnen sind.“ Und nicht nur für sie. Was war doch gleich Nordstream 2?

Während sich die Wusterhausener Jugend am Sonnabendvormittag noch etwas rar machte, hatten Touristen ihren Spaß mit der Aktion, welche die Wusterhausener „Landkulturjugend“ initiiert hatte. Die ruft für kommenden Freitag auch zur „U-18-Wahl“ auf. Dann kann man im „Ma kieken“ am Markt von 11 bis 18 Uhr seine Stimme abgeben. Ausgezählt wird abends.

Von Alexander Beckmann