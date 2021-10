Wusterhausen

Darauf hatten die Wusterhausener Kinder, Eltern und Großeltern offenbar schon lange gewartet. Zum ersten Drachenfest der Stadt am Sonnabend kamen sie jedenfalls in Scharen. Schon kurz nach Beginn der Veranstaltung war die Wiese an der Dossehalle mit weit über 100 Besuchern fast komplett besetzt. Natürlich braucht es für das Drachensteigen einen gewissen Raum.

Die Bedingungen waren an diesem Nachmittag jedenfalls nahezu ideal: kein Wölkchen am Himmel und für die Jahreszeit noch angenehm warm. Nur der Wind erwies sich als etwas unzuverlässig und zwischenzeitlich immer wieder mal zu schwach, um wirklich allen Fluggeräten einen erfolgreichen Start zu ermöglichen.

Wusterhausen übernimmt Neustädter Idee

Jacqueline Salih vom Wusterhausener Festkomitee, das zu dem Spaß eingeladen hatte, zeigte sich ausgesprochen zufrieden. „Die Idee hat Ronny Leßmann aus Neustadt mitgebracht und gesagt: Das könnten wir doch auch mal hinkriegen.“ Die Wiese an der Dossehalle habe schnell als idealer Veranstaltungsort festgestanden. „Ronny hat sich auch um den Kontakt zu Schule, Kita und Guttemplern gekümmert.“

Ronny Leßmann hatte nicht nur die Idee mit nach Wusterhausen gebracht, sondern erwies sich auch als erfahrener Drachenpilot. Quelle: Alexander Beckmann

Eltern von Hort- und Kita-Kindern hatten Mengen von Kuchen gebacken, der sich als der Renner erwies – gleich nach den Drachen. Die örtliche Suchthilfegruppe der Guttempler trug Herzhaftes und Kaffee bei. Bänke und Tische standen bereit. Fast kam noch einmal Sommerfeststimmung auf.

Festkomitee ist mit dem Jahr zufrieden

Für das Wusterhausener Festkomitee steht damit fest, dass das Drachenfest in Wusterhausen Zukunft hat. „Ist das Wetter schlecht, findet es eben mal nicht statt. Es ist einfach gemacht, aber mit Herz“, sagt Jacqueline Salih.

Die Stände mit Kaffee, Kuchen und auch deftigeren Genüssen waren schnell dicht umlagert. Quelle: Alexander Beckmann

Apropos Wetter: „In diesem Jahr hat das immer wunderbar geklappt“, findet die Sprecherin des Festkomitees. Das aus acht bis neun Aktiven bestehende Gremium, das 2018 „aus der Not geboren“ wurde, um die Veranstaltungsorganisation in der Stadt voranzubringen, konnte diesmal erst spät aktiv werden. Grund war Corona.

„Wir hatten uns Anfang des Jahres verständigt, dass wir den Tag der offenen Höfe so weit wie möglich verschieben“, berichtet Jacqueline Salih. So startete die Veranstaltungssaison erst im Juli. „Aber es war ein Riesenerfolg.“

Das nächste ist der Nikolausmarkt

Mitte August folgte dann nach einjähriger Zwangspause die zweite Auflage des „Dinner in Weiß“. Die Unterstützung durch die Gemeinde habe entscheidend zum Erfolg beigetragen. Und das Picknick vom Marktplatz auf eine Obstwiese am Stadtrand zu verlegen, sei eine prima Idee gewesen, schätzt man im Festkomitee inzwischen ein. „Wir wollen das auf jeden Fall weiter im Grünen machen.“ Voraussichtlich ab etwa 19. Oktober werden im Wegemuseum wieder Profi-Fotos von der Veranstaltung zu erwerben sein.

Nächstes Jahr sollen die Drachen wieder über Wusterhausen fliegen – wenn das Wetter mitspielt. Quelle: Alexander Beckmann

Am 3. Oktober zog der 3. Schiffahrt-Trödel Dutzende Händler und Hunderte Besucher an. Und auch das Drachenfest vom Sonnabend wird nicht die letzte diesjährige Aktivität des Festkomitees gewesen sein. Zum Nikolausmarkt am ersten Adventswochenende will es ebenfalls wieder einen Beitrag leisten – wenn auch vielleicht nicht ganz in dem Maße wie in den Vorjahren. Trotzdem: „Wir möchten weiter nette Unterhaltungsangebote für die Wusterhausener und ihre Gäste schaffen“, sagt Jacqueline Salih.

Von Alexander Beckmann