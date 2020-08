Wusterhausen

Dass die Feuerwehr in der Stadt Wusterhausen ein neues Gerätehaus braucht, steht fest. Nach wie vor ungeklärt ist jedoch, wie die Gemeinde den Bau finanzieren soll. Daran änderte auch die Gesprächsrunde mit dem Staatssekretär des Brandenburger Innenministeriums Uwe Schüler nichts, zu dem der Neuruppiner Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke ( CDU) für Donnerstag eingeladen hatte.

Besuch in der Fahrzeughalle: Dort müssen sich die Feuerwehrmänner und -frauen auch umziehen. Quelle: Alexander Beckmann

Bürgermeister Philipp Schulz gab dabei einen Überblick über die Situation. Nach dem Brand im Obergeschoss des Gerätehauses im Oktober 2019, arbeite die Feuerwehr mit einem Provisorium. Zwar verfügte das Gebäude bald wieder über ein Dach, aber: „Wir haben jetzt nur noch eine Feuerwehrgarage.“ Abgesehen von einer einzelnen Toilette fehle es komplett an Sozialräumen. Die Feuerwehrleute ziehen sich in der Fahrzeughalle um – Männer wie Frauen. Erst seit kurzem gebe es in einem Container zumindest wieder so etwas wie ein Büro.

Viele Einsätze, schlechte Bedingungen

Philipp Schulz schätzt die Situation als angespannt ein. „Ich bin schon stolz darauf, dass es keine Austritte gab.“ Die Gemeindefeuerwehr habe in diesem Jahr bereits 47 Einsätze absolviert und damit fast so viele wie im ganzen Jahr 2019. 43mal seien die Wusterhausener Feuerwehrleute dabei mit ausgerückt. Dass die Feuerwehr perspektivisch einen neuen, größeren Standort braucht, stand ja schon länger fest. Jetzt versuche man, dieses Vorhaben zu beschleunigen.

„Wir haben einen Standort gefunden“, berichtete der Bürgermeister dem Staatssekretär. Dabei geht es bekanntlich um die Wiese zwischen der Dossehalle und dem ehemaligen Netto-Markt. „Der Untergrund ist nicht ganz einfach. In der Nähe war mal eine Mülldeponie“, erklärte Philipp Schulz. Aber es handle sich um ein kommunales Grundstück. „Wir hätten dort auch die Möglichkeiten für spätere Erweiterungen.“ Außerdem sei die Nähe zur Schule für die Nachwuchswerbung sicherlich von Vorteil.

Der Neubau wird vorbereitet

Der notwendige Bebauungsplan sei in Arbeit, aber das brauche erfahrungsgemäß Zeit. „Wir sind auch schon dabei, die Ausschreibung der Gebäudeplanung vorzubereiten.“ Derzeit schätze man die Kosten für den Bau auf drei bis vier Millionen Euro. „In diesen Sphären bewegen wir uns. Weniger wäre natürlich toll, aber da müssen wir realistisch bleiben.“

Woher das Geld kommen könnte, ist derzeit noch unklar. Zwar legte das Land Brandenburg im vergangenen Jahr ein Investitionsprogramm für die Feuerwehren auf, doch das umfasst alles in allem nur 50 Millionen Euro. „Wenn wir die Summe auf die Legislaturperiode hochrechnen, ist das nicht sehr viel“, schätzt auch Staatssekretär Uwe Schüler ein. Die Förderrichtlinie sehe für den Neubau von Feuerwehrhäusern einen Festzuschuss von 110 000 Euro je Fahrzeugstellplatz vor.

Geld vom Land reicht nicht

Das sei viel zu wenig, bemängelte bereits der Städte- und Gemeindebund in einer Stellungnahme. Philipp Schulz schloss sich dieser Einschätzung am Donnerstag an: „10 bis 30 Prozent Förderquote sind für eine Stützpunktfeuerwehr sehr knapp.“ Nicht nur Gemeinden wie Wusterhausen drohe die finanzielle Überforderung. Das Land müsse dringend nachbessern. „Das wäre natürlich auch eine Chance für die Landesregierung, ein Zeichen zu setzen, dass sie die Feuerwehr wertschätzt. Die Kameraden sind es einfach wert.“

Dem wollte Uwe Schüler nicht widersprechen. Aber: „Wir sind da ein bisschen im Spagat. Die Mittel sind begrenzt. Wir müssen sehen, wie wir sie so gut wie möglich zum Einsatz bringen.“ Eine Aufstockung sei aktuell eher unwahrscheinlich – auch wegen der Corona-Krise. „Die Delle bei den Einnahmen wird sich in den nächsten Monaten erst noch richtig herausstellen.“ Zudem unterstütze das Land Wirtschaft und Soziales derzeit mit großen Summen. „Wir müssen, glaube ich, akzeptieren, dass Geld nicht unendlich vorhanden ist.“

Für Bürgermeister Philipp Schulz steht hingegen fest: „Ohne Förderung ist so ein Neubau für uns nicht machbar.“ Eventuell wäre es ja hilfreich, wenn die Kommune die Möglichkeit erhielte, mehrere Fördertöpfe gleichzeitig zu nutzen. Wenigstens dafür müssten die Förderprogramme angepasst werden.

Von Alexander Beckmann