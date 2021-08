Wusterhausen ist für den Ernstfall gerüstet: Gemeinde hat ein Notstromaggregat

Wusterhausen

Der rote Anhänger auf dem Marktplatz sorgte für Erstaunen. Neugierige liefen drumherum und fragten sich, was das wohl sein könnte. Die Auflösung kam prompt. Vor dem Wusterhausener Rathaus stand die nagelneue Netz­ersatzanlage, im Volksmund besser als Notstromaggregat bekannt, die von der Gemeinde gekauft und nun präsentiert wurde.

Anhänger ist in Segeletz stationiert

Die Gemeinde Wusterhausen hat den Anhänger mit der Anlage seit 14 Tagen. Das Gerät ist bei der Feuerwehr in Segeletz stationiert. „Ins Wusterhausener Gerätehaus hat es nicht gepasst“, so Bürgermeister Philipp Schulz. Das zeigt ihm wieder einmal, wie wichtig es ist, dass der Neubau des Gerätehauses nach dem Brand nun endlich seinen Lauf nimmt.

Imposant an dem Anhänger ist der auf neun Meter Höhe ausfahrbare Lichtmast. Er hat sechs LED-Lampen und einen drehbaren Lichtkopf. Robert Frambach, Technikchef der Einheit Süd mit Barsikow, Nackel und Segeletz der Wusterhausener Gemeindefeuerwehr, demonstrierte ihn auf dem Marktplatz. Einige Feuerwehrleute aus den Einheiten waren dazu gekommen.

Robert Frambach zeigte, wie das Notstromaggregat funktioniert. Quelle: Sandra Bels

Wusterhausener Rathaus hat extra Einspeisemöglichkeit

Der Anhänger hat eine schallgedämmte Verkleidung und wiegt etwa 3,5 Tonnen. Er kann als Stromquelle für Beleuchtungen oder eben als Notstromaggregat für Gebäude verwendet werden. Bei der Sanierung des Wusterhausener Rathauses wurde dafür eine extra Möglichkeit zum Einspeisen von Notstrom geschaffen, war vom Bürgermeister zu erfahren. Bei künftigen Sanierungen von öffentlichen Gebäuden soll der Einbau einer solchen Möglichkeit gleich mit berücksichtigt werden, so Schulz. Das Gerät kann bei Bedarf bei Feuerwehreinsätzen oder aber bei Stromausfällen in öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Es kann etwa sechs Stunden unter dreiviertel Last Strom erzeugen. Das entspricht einer Leistung von 60 Kilovoltampere. Der Anhänger hat einen Kasten für die Lagerung von Leitungen und Steckern.

Fünf Wusterhausener Feuerwehrleute wurden schon eingewiesen

Fünf Feuerwehrleute aus der Gemeinde haben eine Einweisung für die Netzersatzanlage bekommen. Sie werden in den nächsten Monaten ihre Kollegen vor Ort im Ausbildungsbetrieb im Umgang mit dem Gerät schulen. Einen Einsatz gab es damit bisher noch nicht. „Geplant sind aber Übungseinsätze“, so Schulz.

Wusterhausen will für den Ernstfall gerüstet sein

Die Gemeinde Wusterhausen hat fast 62 000 Euro in den Anhänger investiert. Fördergelder gab es dafür nicht. „Wir sind nicht verpflichtet ein solches Gerät vorzuhalten“, so Philipp Schulz. „Wir wollen aber für den Ernstfall gerüstet sein“, fügt er an. Er denkt zum Beispiel an unvorhersehbare Situationen wie Unwetter oder Naturkatastrophen, bei denen der Strom über längere Zeit ausfallen kann, und in dessen Folge die Mitarbeiter der Verwaltung dann nicht mehr an wichtige Daten heran kommen.

In Sachen Neubau Feuerwehrgerätehaus gibt es am 14. September einen wichtigen Termin, wie vom Bürgermeister zu erfahren war. Dann geht es um den Planungsfortschritt. Bei der Beratung im Rathaus sind auch der Landkreis und ein Vertreter vom Land dabei, wie Schulz informiert.

Von Sandra Bels