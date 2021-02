Wusterhausen kauft geschichtsträchtiges Haus

Wusterhausen

Die Gemeindevertreter von Wusterhausen haben bei ihrer jüngsten Sitzung am 23. Februar für einen Grundstücksankauf Pflöcke eingeschlagen. Die Entscheidung, für das Gebäude in der Wusterhausener Borchertstraße 1 außerplanmäßig 43 400 Euro aus dem laufenden Haushalt bereitzustellen, fiel einstimmig.

Geld sei vorhanden, da sich ein anderes Projekt – es handelt sich um die „Sedimentationsanlage Schifffahrt Wusterhausen“ - hinsichtlich Umfang und Kosten „sehr zu unseren Gunsten entwickelt“, wie es in der Beschlussvorlage heißt, die Bürgermeister Philipp Schulz eingereicht hatte.

Sanierungsgebiet und Fördermittel

Das Gebäude gehört zu den traditionsreichen Wohn- und Geschäftshäusern der Dossestadt. Es grenzt unmittelbar an ein Haus der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft (WWB) und liegt im Sanierungsgebiet der Gemeinde, was für künftige Fördermittelvergaben wichtig ist. Ein Kauf würde Entwicklungsmöglichkeiten in vielerlei Hinsicht bieten, auch zugunsten „der Altbauaktivierungsstrategie“, so die Begründung für den Kauf.

Das Haus Borchertstraße 1 beherbergt Wohnungen und eine Fahrschule. Quelle: Wolfgang Hörmann

Folgekosten nach der Anschaffung sind nicht zu erwarten, denn ein Verkauf beziehungsweise eine Übertragung an die Wohnungsbaugesellschaft ist geplant. Darüber, außerplanmäßig Geld bereitzustellen, stimmten die Gemeindevertreter im öffentlichen Teil der Sitzung ab. Das mögliche Grundstücksgeschäft war dann Bestandteil des nichtöffentlichen Teils.

Kinderheim und Wohnstätte für Asylbewerber

Die Borchertstraße 1 ist stadtbildprägend. Wer dort wohnt, hat den direkten Blick auf das frisch sanierte Rathaus. Im Untergeschoss wurde über viele Jahrzehnte Handel getrieben, lange Zeit mit dem Namen „Asmus“ über der Ladentür. Carl Asmus versorgte in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht nur seine Kundschaft mit Waren des täglichen Bedarfs, sondern auch die Kochschule in der Seestraße, das spätere Mutter-und-Kind.-Kurheim, heute Wohnstätte für Asylbewerber.

Mitte der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde die Giebelwand komplett erneuert. Quelle: Sammlung Marco Schimpke

Der Kaufmann Fritz Asmus übernahm das Geschäft 1935 von seinem Vater und führte es bis 1953. Dann wurde es an die Handelsorganisation (HO) verpachtet.

Das Sortiment bestand weiterhin aus Haushaltswaren und Lebensmitteln, darunter Gemüse von der einheimischen Gärtnerei Lehmann. Auch ein kleiner Alkoholausschank lockte zwischenzeitlich Kunden an.

Nach der politischen Wende in der DDR befand sich ein Drogeriemarkt im Eckhaus. Die Schließung der Schlecker-Filiale war der Beginn eines mehrjährigen Leerstands, der erst mit dem Einzug der Fahrschule Rühmling endete.

Carl-Friedrich Asmus, geboren 1937, und Sohn des letzten Chefs im Geschäft, gab in einem Beitrag für die 2008 erschienene Chronik zum Stadtjubiläum „775 Jahre Wusterhausen“ interessante Einblicke in die Geschichte des Gebäudes und dazu, wie es im Laufe der Zeiten seine Adresse änderte.

Carl Asmus belieferte seine Kunden auch im eigenen kleinen Laster. Quelle: Sammlung Marco Schimpke

Er schreibt: „Mein Geburtshaus wurde 1750 erbaut, damals Am Markt 1, dann 1933 Adolf-Hitler-Platz 1, 1945 Roter Platz 1, zu DDR-Zeiten Borchertstraße 1.“ Man konnte dreimal seine Anschrift ändern, ohne dafür umziehen zu müssen.

Von Wolfgang Hörmann