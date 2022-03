(Königs) Wusterhausen

So manches Mal wäre es schiefgegangen. Mindestens einmal passierte es: Jemand, der nach Wusterhausen wollte, kam in Königs Wusterhausen an.

„Sicherheitshalber erkundigte ich mich bei unseren Gästen vorher immer noch mal, ob alles klar ist und sie wirklich wissen, wohin sie kommen sollen“, erinnert sich Marianne Golde, die einst langjährige Leiterin der Bibliothek in Wusterhausen. Als sie Autorin Gabriele Steineckert vor einer Lesung anrief, habe sie seinerzeit mit Blick auf die Stadt am südöstlichen Rand Berlins gesagt: „Ach, das ist ja ganz in der Nähe.“

Verwechslungen an der Dosse deutlicher als an der Dahme

Marianne Golde konnte das Malheur noch abwenden. „Aber es gab dann eine Fachveranstaltung bei uns im Wegemuseum, und eine Dame landete tatsächlich nicht hier, sondern in Königs Wusterhausen.“

Dass die Städte miteinander verwechselt werden, ist dort an der Dahme aber offenbar gar nicht zu spüren – dafür im weitaus kleineren Ort an der Dosse. Was in der Natur der Sache liegen dürfte: Die deutlich größere Stadt ist vor allem Auswärtigen schlichtweg präsenter.

Anrufer verwählen sich selten ins „falsche“ Wusterhausen

„Seit mindestens 1998 gibt es in den Bereichen Ordnungsrecht, Bürgerservice und Standesamt keine Verwechslungen oder ,falsche’ Anfragen“, informiert Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek auf Nachfrage.

Ihr Amtskollege Philipp Schulz aus der Stadt an der Dosse indes konnte dazu einiges in Erfahrung bringen, etwa aus dem Bürgeramt. „Es wird bestätigt, dass es melderechtlich regelmäßig zu Verwechselungen kommt“, sagt Philipp Schulz. Verwählen würden sich die Leute dafür nur selten: „Und wenn, haben sie meist die Antwort ,Wir sind das Wusterhausen ohne König’ aus dem Sekretariat bekommen.“

Wusterhausen ohne S-Bahn-Anbindung

Bedeutender sei das Thema eben im Bereich Tourismus, Bibliothek und Museum, wie es die Erfahrungen Marianne Goldes belegen.

„Autoren werden vor der Lesung grundsätzlich auf die genaue Lage hingewiesen“, sagt Philipp Schulz, ebenso Touristen: „Bei telefonischen Anfragen muss manchmal beraten werden, dass man nicht mit der S-Bahn zu uns kommt. Bei Nennung der Autobahnabfahrt Neuruppin oder Wittstock wissen dann die meisten, was gemeint ist.“

Museumsbesucher kennen ihr Ziel

Solche Ratschläge kämen wohl aber nicht bei jedem gut an, meistens, wenn das Ziel das Wegemuseum sein soll. So werden Referenten oder Besucher zwar auch hierbei immer gefragt, ob ihnen die Lage des Ortes bekannt ist. „Es ist nicht selten, dass die Verwechslung dadurch verhindert wird. Andererseits reagieren manche fast beleidigt, weil sie natürlich wissen, wo Wusterhausen/Dosse liegt.“

Seitens des Museums würden sich allerdings „weitere Tücken“ bei Recherchen auftun: „In den frühen Zeiten wie dem Mittelalter wird Wusterhausen auch Wusterhusen genannt, damit kann aber auch das heutige Königs Wusterhausen (damals Deutsch und Wendisch Wusterhausen) oder auch das Wusterhusen bei Greifswald gemeint sein.“

Verwirrung um Wusterhausen auch unter Sammlern

Und: In späteren Zeiten ist in der Literatur oft mit Wusterhausen Königs Wusterhausen gemeint. Dort wurde 1718 aus Wendisch Wusterhausen zur Einweihung des königlichen Jagdschlosses „Des Königs Wusterhausen“.

„Vor allem, wenn es um politische Dinge geht, muss man aufpassen, in welchem Zusammenhang der Ort erwähnt wird“, so Schulz. Aber auch bei Sammlern komme es zu Verwirrungen. So ließ sich eine Schützenfahne, die im Angebot war, erst auf Nachfrage richtig zuordnen. Dem Sammler war es nicht aufgefallen.

Zum Hundetraining aus KW in die Dossehalle nach WuHau

Von Beziehungen untereinander auf privaten Ebenen scheint öffentlich bislang jedenfalls nichts bekannt zu sein.

Nur seitens des Hundesportvereins, der in der Dosse-Halle trainiert, ist in Ansätzen von einem Austausch die Rede. Teilnehmer für die Hundeübungen kommen demnach aus dem ganzen Land nach Wusterhausen an die Dosse – und eben auch aus „KW“.

Geschichtsträchtig: Das sanierte Rathaus von Wusterhausen an der Dosse. Quelle: Matthias Anke

Wusterhausen Lage: Landkreis Ostprignitz-Ruppin, östlich, südöstlich der Kyritzer Seenkette mit dem Fluss Dosse Einwohner: rund 5800 Struktur: Gemeinde, bestehend aus der Stadt Wusterhausen und 21 weiteren Ortsteilen Fläche: etwa 200 Quadratkilometer Infos: www.wusterhausen.de

Modern: das neue Rathaus in Königs Wusterhausen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Königs Wusterhausen Lage: Landkreis Dahme-Spreewald, südöstlicher Berliner „Speckgürtel“, am Zusammenfluss des Nottekanals und der Dahme im Seenland Einwohner: fast 39.000 Struktur: Stadt plus sieben Ortsteile mit bewohnten Gemeindeteilen und Wohnplätzen Fläche: etwa 96 Quadratkilometer Info:www.koenigs-wusterhausen.de

Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek bestätigt: „Bisher besteht kein Kontakt zwischen den beiden Kommunen.“ Jedenfalls nicht hinsichtlich ihrer Namensähnlichkeit.

Austausch denkbar zwischen Wusterhausen und Königs Wusterhausen

Ob sich das womöglich bald ändert? Philipp Schulz klingt dahingehend offen. Ihm seien zwar ebenso keine „Brücken“ zwischen den Orten bekannt, und er selbst sei bisher „weder privat noch dienstlich“ dort gewesen. „Das soll aber nicht in Stein gemeißelt sein“, sagt er.

Und: „Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten könnte vielleicht ein gegenseitiger Museumsbesuch und fachlicher Austausch ein möglicher Schritt sein.“ Anbieten würden sich das Dahmelandmuseum und Sender- und Funktechnikmuseum auf der einen sowie das Wegemuseum und DDR-Zweiradmuseum auf der anderen Seite.

Neustadt (Dosse), Wittstock (Dosse) und viele weitere

„Unser Zusatz Dosse hat also seine Berechtigung“, sagt Marianne Golde und denkt touristisch: „Vor allem, wenn wir Berliner herlocken wollen.“

Das wissen sie auch flussauf- und flussabwärts. Denn Wittstock gibt es ebenso nicht nur einmal. Und Neustadt ist nur ein Mitglied von fast 40 in Europas größter Städtefreundschaft, wo sie alle den gleichen Namen tragen. Wozu das führen kann, dürften auch so einige Dörfler wissen, etwa in Garz, Schönberg oder Wulkow. Aber das sind wieder ganz andere Geschichten.

Von Matthias Anke