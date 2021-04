Wusterhausen

Langsam wird sie sichtbar – die Dimension des für die kommenden Jahre wichtigsten Bauvorhabens in der Großgemeinde Wusterhausen. Die bauliche Verwandlung der Astrid-Lindgren-Grundschule zu einem Bildungscampus, der modernsten Ansprüchen entspricht, stellt vom Umfang her alles bisher Dagewesene in den Schatten. Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses dürfte das spätestens seit ihrer Sitzung am Dienstagabend klar sein.

Da hatten in der Dosse-Halle, wie schon mehrfach zuvor, die Planer das Wort: Daniel Rozynski vom Berliner Büro CKRS-Architekten sowie Susanne Moll und Maria Gehrmann vom Unternehmen hochC Landschaftsarchitekten stellten konkrete Pläne vor, an denen Schüler, Pädagogen und Eltern mitgewirkt hatten. Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind so in die Ziele eingeflossen.

Beim Vortrag von Architekt Daniel Rozynski wurde viel diskutiert und erklärt. Zusammen mit Susanne Moll, Amtsleiter Jürgen Gottschalk, Maria Gehrmann, Gemeindevertreter Oliver Grube (v.l.) und anderen wurde das Projekt erörtert. Quelle: Wolfgang Hörmann

Drei Baukörper, bestehend aus dem jetzt genutzten Schulgebäude, einer neu zu bauenden Mensa und der Alten Schule, verbunden durch sich windende Wege an bewachsenen Anlagen und Terrassen, sollen beste Bedingungen zum Lernen und Spielen bieten. Das ist jetzt schon anschaulich in den Plänen erkennbar. Zum Teil werden an bestehenden Gebäuden, so an der kleinen Sporthalle, Anbauten entstehen. Der Anbau an die Turnhalle, der auch einen Geräteraum enthalten wird, ist hauptsächlich deshalb erforderlich, weil es dort bisher keine Umkleidemöglichkeiten gibt.

Vorhandenes, das funktioniert, soll erhalten bleiben. Und Neues, wie ein heller Spielflur für die Kinder, soll hinzukommen. Vorgesehen sind im Außenbereich unter anderem ein Volleyballfeld, ein kleiner Schulgarten, Rasenflächen, mehr Bäume als Schattenspender – aber alles mit Rücksicht auf freie Rettungswege.

Bauarbeiten könnten im Frühjahr 2022 beginnen

Bei der Gestaltung der Bauhülle sollte nach Vorstellung der Planer Holzarchitektur das vorherrschende Ziegelrot ergänzen, womit sie sich aber gegenüber der Denkmalpflege nicht durchsetzen konnten. Die favorisiere einen farblich passenden Stein, um ein einheitliches Ensemble entstehen zu lassen.

Die Bauarbeiten, die voraussichtlich im Frühjahr 2022 beginnen können, beschränken sich nicht allein auf den Campus. Weil auch die Zuwege Am Burgwall und Schulstraße einschließlich ihrer Leitungen unterm Pflaster sowie das Heizhaus samt technischer Einrichtung komplett erneuert werden müssen, trägt das Projekt Züge einer Stadtteilsanierung.

Die Ansicht auf das Neustädter Schulgelände wird von drei Baumriesen dominiert. Ein Baum an der Alten Schule muss gefällt werden. Quelle: Wolfgang Hörmann

Dementsprechend hoch fallen die geplanten Kosten aus. Bauamtsleiter Ronny Hein machte die Ausschussmitglieder mit Details vertraut. Seine Rechnung: Für den Campus allein sind 14,3 Millionen Euro zu veranschlagen. Davon entfallen auf die Schule 5,6 Millionen. Der Neubau der Mensa kostet zwei Millionen Euro, die Herrichtung der Alten Schule 1,5 Millionen Euro. Für den Anbau an die Turnhalle sind 700.000 Euro veranschlagt, für Außenanlagen 2,5 Millionen. Ronny Hein ergänzte mit dem Posten „Unvorhergesehenes“ die Zwischenrechnung um zwei Millionen Euro.

Die Gesamtsumme liegt allerdings mit 19,2 Millionen Euro deutlich höher. Weil bei laufendem Betrieb gebaut werden soll, kommt noch die Miete für Schulcontainer hinzu – außerdem die Sanierungen der Anliegerstraßen und des Heizhauses inklusive Wärmenetz. Auch in diesem Bereich will Ronny Hein einen Puffer in Höhe von 800.000 Euro einplanen. Aus dem Gemeindehaushalt ist das alles nicht zu bezahlen. Ohne die staatliche Förderung aus mehreren Töpfen geht nichts. Vorgesehen ist eine Bauzeit von anderthalb bis zwei Jahren.

Von Wolfgang Hörmann